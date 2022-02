https://mundo.sputniknews.com/20220226/la-decision-mas-importante-de-la-vida-de-marina-golybina-de-yalta-a-paraguay-1122312764.html

La decisión más importante de la vida de Marina Golybina: de Yalta a Paraguay

Conocemos la historia de la docente y traductora Marina Golybina, residente en la capital del país sudamericano, Asunción, desde hace 25 años.

En el año 1996 Marina Golybina viajó desde Yalta (Crimea) a Asunción, tras casarse en Rusia con un paraguayo con quien tiene una hija, y cuenta la historia de cómo terminó viviendo en América del Sur."No es que yo haya elegido Paraguay. Conocí a un paraguayo en la facultad y la única condición para casarnos era que nos quedáramos a vivir en mi país. Pero nunca imaginé lo que me esperaba", confiesa Golybina a Destino Rusia.La docente contó que luego "de la caída del régimen de [Alfredo] Stroessner (1954-1989), mi marido volvió a Paraguay, como toda su familia y muchos otros refugiados. Cuatro años más tarde mi hija y yo le seguimos", explicó Marina sobre su partida hacia América del Sur.La traductora rusa explicó que para viajar aprovechó un programa de "reunificación de familias de estudiantes", ofrecido por Naciones Unidas en ese momento a estudiantes residentes en la ex Unión Soviética. El beneficio constaba de los dos pasajes de ida al continente americano.Marina reflexionó sobre lo "difíciles" que fueron para ella sus primeros años en suelo paraguayo."La tortilla se me dio vuelta. Llegué desde un país donde toda la vida estuve muy asegurada, con todos los programas de apoyo para los estudiantes, los jubilados, niños y futuras madres, a Paraguay, donde los programas sociales son prácticamente inexistentes. Fue una realidad muy dura", dijo la nacida en Crimea.Además de su labor como traductora de ruso, Marina Golybina es profesora en el Instituto Superior de Arte de Asunción. Allí enseña Historia del Arte, de la Indumentaria y dibujo, entre otras materias.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

