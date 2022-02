https://mundo.sputniknews.com/20220225/solo-una-version-denuncian-la-desinformacion-de-occidente-sobre-la-operacion-de-paz-de-rusia-1122298668.html

"Sólo una versión": denuncian la desinformación de Occidente sobre la operación de paz de Rusia

La estrategia comunicacional de Occidente para desinformar al mundo sobre la operación de paz lanzada por Rusia para frenar el genocidio en Donbás y... 25.02.2022, Sputnik Mundo

Una campaña en la que abiertamente se insulta al presidente ruso, llegándose a afirmar que "se ha convertido en la versión actual de Hitler", según escribe el diario La Razón, refiriéndose al líder de un país que sacrificó más de 20 millones de vidas para acabar con la Alemania nazi, al tiempo que la operación rusa en el país vecino persigue como objetivo llevar a los tribunales a los neonanazis ucranianos, grandes protagonistas de las atrocidades en Donbás.Esta desfachatez de La Razón constituye una narrativa generalizada de los grandes medios occidentales, entre ellos los de España, donde el diario El País escribe que "el líder ruso ha ido dando todos los pasos de su manual unilateralista con una serie de acciones que traen a la memoria los movimientos nazis previos al estallido de la II Guerra Mundial".Unas palabras que describen perfectamente el continuo avance de la OTAN a las fronteras del gigante euroasiático, un hecho que se busca ocultar con las alarmas como las que está agitando el diario El Mundo, que sostiene desde su portada que "la ambición de Putin es ilimitada, es muy posible que se extienda a Polonia y hasta a Alemania", al tiempo que otro artículo afirma que "Rusia tiene un enorme interés geopolítico en que España caiga en el caos político y quede debilitada".En declaraciones a Sputnik, el analista español Daniel Trujillo Sanz constató que "hay un único punto de vista" en la prensa dominante, donde nunca se encuentran ni las más mínimas menciones de "los nacionalistas radicales y neonazis en Ucrania, los bombardeos del Ejército ucraniano a la población civil en Donbás", ni tampoco otras atrocidades de Kiev.Latinoamérica también está sometida a la desinformación en torno a la operación de paz rusa en Ucrania, indicó, por su parte, el periodista uruguayo Rubén Suárez."La cobertura que estamos viendo es totalmente tendenciosa por parte de los que son las grandes cadenas descomunicacionales y los canales privados de la mayoría de los países de América Latina, teniendo en cuenta que cumplen los mandados de EEUU", manifestó, al insistir en que "América Latina tendría que posicionarse a favor de Rusia"."Lo único que se dice es que 'Putin invadió Ucrania', 'Putin inició la guerra', 'Putin empezó la Tercera Guerra Mundial', pero no se explica el asunto, no se cuenta lo que ha sucedido en el año 2014, con el golpe de Estado en Ucrania y las atrocidades del nuevo régimen en Donbás, incluidos asesinatos de niños. Hay sólo una versión. No hay contraste", subrayó Reyes.

