Putin afirma a Xi que Rusia está dispuesta a mantener las negociaciones de alto nivel con Ucrania

Putin afirma a Xi que Rusia está dispuesta a mantener las negociaciones de alto nivel con Ucrania

PEKÍN (Sputnik) — Rusia está dispuesta a mantener negociaciones de alto nivel con Ucrania, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una conversación... 25.02.2022, Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo anteriormente que había decidido llevar a cabo una "operación militar especial" para desmilitarizar Ucrania. En un discurso televisado a los rusos, dijo que las circunstancias "requieren una acción decisiva e inmediata de nuestra parte, las Repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda". El Presidente de la Federación de Rusia declaró que toda la responsabilidad por el derramamiento de sangre recaería sobre la conciencia del régimen gobernante en Ucrania, y pidió a los militares ucranianos que no cumplieran las órdenes criminales de las autoridades ucranianas, depongan las armas y se vayan a casa.Más tarde, el Ministerio de Defensa de Rusia enfatizó que las Fuerzas Armadas rusas no llevaron a cabo ningún ataque con misiles, aire o artillería en las ciudades de Ucrania: la infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación fueron inutilizados por armas de alta precisión. El Ministerio aseguró que la población civil no corre peligro.

