https://mundo.sputniknews.com/20220225/peru-enviara-avion-de-la-fuerza-aerea-a-ucrania-para-repatriar-a-los-connacionales-1122282416.html

Perú enviará avión de la Fuerza Aérea a Ucrania para repatriar a los connacionales

Perú enviará avión de la Fuerza Aérea a Ucrania para repatriar a los connacionales

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, informó que decidió enviar un avión de la Fuerza Aérea para repatriar a los connacionales que se... 25.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-25T15:50+0000

2022-02-25T15:50+0000

2022-02-25T15:50+0000

américa latina

perú

ucrania

conflicto en el este de ucrania

europa

donbás

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109055/50/1090555058_16:0:1920:1071_1920x0_80_0_0_9d482082ec9cc0b44fbfeb27bd7407fa.jpg

"He dispuesto el envío de un avión del Ministerio de Defensa para evacuar a los peruanos en Ucrania. Desde la Cancillería se está brindando todo el apoyo a nuestros compatriotas. Esperamos que a través del diálogo se logre una solución pacífica en favor de ambas naciones", dijo Castillo en su cuenta de Twitter. El canciller, César Landa, a través de la cuenta en Twitter, se manifestó en contra de lo que considera una "ofensiva militar" de parte de Rusia."Perú condena enérgicamente la ofensiva militar de la Federación de Rusia contra Ucrania y su población, los cuales son actos de violencia contrarios al Derecho Internacional", afirmó el funcionario.Landa indicó que su país "continuará monitoreando la situación y evaluando las medidas necesarias en el campo del Derecho Internacional".El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó una operación militar especial en los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ubicadas en la región del Donbás, al este de Ucrania.El 21 de febrero el jefe de Estado había anunciado el reconocimiento ruso de la independencia de Ucrania de estas dos jurisdicciones.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Moscú dice que no tiene planes de ocupar Ucrania.

https://mundo.sputniknews.com/20220225/latinoamerica-frente-a-crisis-en-ucrania-rechiflas-aplausos-y-pedidos-de-paz-1122245931.html

perú

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, ucrania, conflicto en el este de ucrania, europa, donbás