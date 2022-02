https://mundo.sputniknews.com/20220225/no-tienen-base-legal-experto-independiente-de-la-onu-critica-las-sanciones-contra-rusia-1122281347.html

"No tienen base legal": experto independiente de la ONU critica las sanciones contra Rusia

Para sancionar el operativo militar que inició Rusia en Ucrania el 24 de febrero, Estados Unidos y la Unión Europea lanzaron una batería de medidas coercitivas... 25.02.2022, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1122282363_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24a7bd2178d7395a1331225a0d643462.jpg

El presidente estadounidense Joe Biden detalló que las medidas contra Rusia limitarán la capacidad de este país "para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes". Según sus propias palabras el objetivo es "dañar su capacidad para competir y acabar con sus ambiciones estratégicas". Por su parte, la jefa de la diplomacia del Reino Unido agregó que no descansarán "hasta que la economía rusa se haya degradado".Para el abogado e historiador estadounidense Alfred de Zayas esta respuesta es un "contrasentido" y resalta que las únicas sanciones legales son las que acuerda e impone el Consejo de Seguridad de la ONU, hecho que en este caso no se ha dado. "El artículo 2 del párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas habla del uso de la fuerza y, en este caso, Rusia sí ha violado este artículo. Sin embargo, el uso de la fuerza no es exclusivamente la fuerza militar. El uso de la fuerza también es la coerción y esas sanciones son medidas coercitivas unilaterales que no tienen base legal", explica de Zayas.El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas y autor del libro Building a Just World Order alerta que el problema con la imposición de estas medidas coercitivas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea violan derechos humanos básicos y generan miseria.'Fake news' y 'fake law'De Zayas alerta que, así como existen las llamadas 'fake news', también existe el 'fake law', la interpretación tergiversada del Derecho Internacional que algunos Gobiernos aplican a su conveniencia sin el cuestionamiento de otros poderes, como el mediático."Cabe repetir que el artículo 2 del párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas no solo prohíbe el uso de la fuerza, sino que también prohíbe la amenaza del uso de la fuerza, y esa amenaza fue constante contra Rusia. La violación de ese artículo también significa que la OTAN, EEUU y todos los países que han estado enviando armamentos a Ucrania y los que han querido llevar constantemente la OTAN hasta la misma frontera rusa también han violado el artículo 2 del párrafo 4 por la amenaza del uso de la fuerza contra Rusia. Ucrania, desde luego, también ha violado ese mismo artículo no solo agrediendo a la población de Donetsk y Lugansk, sino también atacando el territorio ruso. Por lo tanto, hay una violación del Derecho Internacional por todos lados", apunta.Un conflicto que se pudo haber evitadoEl abogado estadounidense confiesa que "tenía esperanzas" de que esta situación no llegara a este punto y que la OTAN lograra ponerse de acuerdo con Rusia "atendiendo las peticiones de seguridad de este país" de no expandir la OTAN en sus fronteras, descartando la opción de incluir a Ucrania como miembro de esta alianza o comprometiéndose a que esta nación fronteriza con Rusia fuera un país neutral. Unos planteamientos que, a juicio de este experto de la ONU, son "totalmente razonables y apegados al Derecho Internacional.Impunidad de larga dataDe Zayas apunta que sobre el "uso ilegal de la fuerza" hay un amplio historial de impunidad, pero sin la misma reacción mediática y política. Esta "impunidad en el sistema internacional", alerta, ha provocado esta situación."En 1999 la OTAN, sin razón ni aprobación del Consejo de Seguridad, atacó ilegalmente Yugoslavia por 90 días y le arrebató a Serbia la provincia de Kosovo en un acto salvaje y en clara violación del artículo 2 del párrafo 4 de la Carta de la ONU. Luego se involucró en crímenes de guerra y lesa humanidad en Afganistán, Irak, Libia, Siria, todo con total impunidad. El Gobierno de Israel usa la fuerza contra Siria o Palestina todo el tiempo. Arabia Saudí usa la fuerza contra los infelices de Yemen todos los días de Dios, y todo es ilegal. Para no irnos muy lejos, este mismo 24 de febrero hubo un ataque totalmente ilegal de Israel contra Siria. Todo eso es un uso de la fuerza que está prohibido. Entonces, hay que condenar la violación que ha hecho Rusia, pero también hay que recordar todos estos precedentes porque la OTAN tiene una historia muy negativa en violación a ese principio básico de la Carta de las Naciones Unidas", insiste.¿Hacer crujir la economía rusa?En ninguno de los ejemplos que cita De Zayas, los países involucrados en estas acciones han sido sancionados. En el caso de Rusia sí. Las medidas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón contemplan, entre otras cosas, afectar a los principales bancos e instituciones financieras más importantes de Rusia, restringir la importación de tecnologías para evitar la modernización de la industria rusa, afectar el comercio internacional de este país, congelar activos de bancos rusos en Estados Unidos y otros países europeos, y prohibir que empresas estratégicas rusas, tanto públicas como privadas, obtengan financiamiento en el mercado internacional.Según Biden, esto provocará un "severo coste en la economía rusa tanto de forma inmediata como a lo largo del tiempo".Sin embargo, De Zayas considera que, si bien estas medidas afectarán la economía rusa, no necesariamente surta los efectos que Estados Unidos busca provocar en el pueblo ruso."Para Estados Unidos y Europa todo es dinero, pero para Rusia no. Para Rusia, su seguridad, su honorabilidad, la defensa de su soberanía, la dignidad es mucho más importante que eso. EEUU y Europa piensan que, si le hacen daño a la economía rusa, los rusos harán lo que ellos digan, pero no entienden que tanto los chinos, los árabes y los rusos tienen una paciencia enorme y saben sufrir, no como nosotros que apenas tenemos un poquito menos de dinero nos sentimos completamente miserables. Los rusos no. Ellos tienen una historia de sufrimiento, tienen paciencia, tienen 20 años protestando por la falta de buena fe de Estados Unidos que pone en riesgo su seguridad y entienden que se está cometiendo una injusticia, pero prefieren mantener su dignidad, su honor que rendirse y ser lacayos de Estados Unidos", opina De Zayas.A su vez, el abogado e historiador estadounidense considera que estas medidas coercitivas que ahora se aplican contra Rusia podrían convertirse en un bumerang contra Estados Unidos porque cada vez más China y Rusia se unirán y los demás Gobiernos del mundo podrían disminuir su dependencia del dólar ante la inseguridad que provoca esta política impredecible de sanciones.Paz justaPor último, De Zayas aspira que los recientes acercamientos expresados entre los mandatarios de Rusia y Ucrania permitan ponerle fin al conflicto.

