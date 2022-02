https://mundo.sputniknews.com/20220225/no-caigas-en-la-desinformacion-estas-imagenes-sobre-el-conflicto-en-donbas-son-falsas-1122282203.html

No caigas en la desinformación: estas imágenes sobre la situación en Ucrania son falsas

Desde desfiles hasta videojuegos han sido sacados de contexto para ilustrar la operación militar especial lanzada por Rusia en Ucrania. 25.02.2022, Sputnik Mundo

Las redes sociales se han inundado por las lluvias de videos y fotografías sacadas de contexto y las cuales se venden como imágenes de lo que se vive en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sputnik te presenta algunas de las imágenes falsas que se han compartido sobre la operación militar rusa que comenzó en primeras horas del 24 de febrero y tiene como su objetivo la "desmilitarización y denazinalización" de Ucrania, según el propio Vladímir Putin.No es Ucrania, es un videojuego Tanto en Facebook como en Twitter se difundió un video en donde supuestamente se observan misiles lanzados a Ucrania. "No es una película ni un videojuego ⚠️ son imágenes reales del bombardeo a #Ucrania por parte de Rusia", se lee en posteo de un medio de comunicación. Sin embargo, la imagen sí es es un videojuego. Se trata de 'War Thunder' y el video original está disponible en YouTube como parte del adelanto que lanzó la marca para anunciar la nueva edición del juego. No es Ucrania, es Tultepec "Inicia la tercera guerra mundial. El presidente Putin inicia ataque militar en Ucrania. Aquí imágenes de los primeros ataques #WWIII", se lee en varios mensajes lanzados vía Twitter acompañados por un video en donde se observan impresionantes estallidos. Aunque los hechos en el video sí ocurrieron, las imágenes corresponden a la tragedia registrada en 2015 en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en el municipio mexiquense de Tultepec, el cual fue consumido por las llamas. En el lugar murieron 46 personas. No es Ucrania, es China La cadena española Antena 3 usó imágenes sacadas de contexto para ilustrar su nota sobre el conflicto en Donbás. Se trató de un video que realmente fue grabado en 2015 en China, cuando en la provincia de Tianjin explotó parte de la zona industrial en la cual se almacenaban gases y productos químicos de alta toxicidad. No es Ucrania, es Rusia Otro video que se ha divulgado en las redes sociales es el de supuestos integrantes del Ejército ruso aterrizando en paracaídas en territorio ucraniano. Las imágenes también están sacadas de contexto pues corresponden a un entrenamiento militar realizado en 2014 en Rostov, Rusia.No es Ucrania, es GazaEntre otras imagenes que circulan en los medios de comunicación se encuentra esta foto de un bombardeo que también atribuyen a los últimos acontecimientos en Ucrania.Sin embargo, la foto fue publicada en 2018 y su autoría pertenece al fótografo de AFP Mahmud Hams que cubrió al conflicto entre Palestina e Israel. Así, por ejemplo, la imagen fue usada para ilustrar un artículo publicado el 9 de agosto de 2018 done la imagen aparece con la descripción "Un ataque aéreo israelí en Gaza".No es Ucrania, es un desfile militar "Esta mañana en Kiev", reza en la leyenda con la cual fue compartido un video en donde se observan aviones militares. En realidad, las imágenes corresponden al ensayo del desfile del Día de la Victoria 2020 cuando los aviones sobrevolaron la zona de Túshino, en Moscú.

ucrania

