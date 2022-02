https://mundo.sputniknews.com/20220225/necesitamos-quitar-estigmas-la-industria-del-cannabis-reverdece-en-espana-1122218553.html

"Necesitamos quitar estigmas": la industria del cannabis reverdece en España

"Necesitamos quitar estigmas": la industria del cannabis reverdece en España

Nuevos hallazgos confirman que los cannabinoides pueden ser protagonistas en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, laboratorios e inversores se topan con... 25.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-25T09:29+0000

2022-02-25T09:29+0000

2022-02-25T09:29+0000

españa

💗 salud

cannabis

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1122218203_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_8f1e0525caca07ea562e0d8e4860a994.jpg

El CBD es bueno, ¿palabra de jipi?… ya no, el CBD es bueno porque nos lo dice la comunidad científica, de hecho, recientes hallazgos en los laboratorios que investigan cómo paliar el COVID han hecho que, abiertamente, se pida más investigación con los cannabinoides.Concretamente, los últimos estudios apuntan a que los derivados de la marihuana podrían limitar el contagio del COVID. ¿Quiere decir esto que tengas permiso médico para fumar yerba en aras de frenar la pandemia? No. Nada que ver. No hablamos de la marihuana que coloca, sino de los cannabinoides, los derivados sin efectos psicotrópicos.La marihuana contiene cannabinoides como el CBD y el CBG que han mostrado –a nivel experimental, en el laboratorio– efectividad contra el contagio de las distintas variantes del SARS-CoV-2.Los resultados del estudio de la Universidad de Chicago son "argumentos sólidos" para que se desarrollen ensayos clínicos en humanos, solicitan los científicos.El efecto del CBD es que frena las copias que el virus genera en el interior de las células contagiadas, digamos que –permíteme el chiste– amodorra y relaja la virulencia del COVID. Y poniéndonos serios, la investigación advierte que la presencia del tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva del cannabis, no ejerce ningún efecto en el virus.Este nuevo estudio se suma al realizado por investigadores de la Universidad de Oregon, que explican que los cannabinoides también hacen que las defensas al virus sean reforzadas, evitando la interacción del virus y las células. Un mecanismo que, explican los investigadores, ya había mostrado efectividad con infecciones víricas, como el VIH-1 y la hepatitis.No nos flipemosSon buenas noticias, pero no es la primera vez que soluciones imaginativas contra virus como el SARS-CoV-2 funcionan en los laboratorios y no en humanos, como por ejemplo sucedió con la hidroxicloroquina y fármacos para tratar el cáncer. Por eso, los investigadores piden tener las manos libres para realizar ensayos clínicos con cannabinoides."Lamentablemente, son sustancias sobre las que aún pesa un absurdo estigma relacionado con las drogas", cuenta a Sputnik una de las personas que más hace por abrir puertas y mentes a la normalización del cannabis y el CBD, Borja Iribarne."El problema es que hacemos frente a una gran hipocresía en las clasificaciones y reglamentos que regulan los cannabinoides", lamenta Iribarne, fundador de Profesor CBD, empresa pionera y líder en la fabricación y distribución de CBD, una subespecie legal y comercializable del cannabis.Las plantas de cáñamo (cannabáceas) son muy diversas gracias a los más de 100 compuestos cannabinoides que contienen. El THC –el que coloca– "es solo uno de ellos, pero hay un universo desconocido en el CBD". La marihuana, tiene mucho THC y poco CBD, pero el cáñamo es al contrario y su cultivo recreativo es legal en países como Malta, Luxemburgo, y se esperan reformas legislativas similares en Alemania."Hace falta que aclaremos los términos, el Tribunal Superior de Justicia Europeo dijo que el CBD no es una sustancia peligrosa, pero sobre el terreno, la Fiscalía antidroga y la Policía no hacen distinciones entre CBD y THC", la ley va por detrás de los mercados.Un mercado en florProfesor CBD se ha convertido en un caso de éxito en el mundo del emprendimiento. Nació en octubre de 2018 y sus cifras hablan de algo más que brotes verdes en el sector de los cannabinoides.La compañía creció un 1.113% y cerró 2021 superando el millón de euros en facturación. El equipo de Iribarne prevé alcanzar un valor de mercado de 1.800 millones de euros en 2028, un crecimiento paralelo al del sector.Por el momento, los mercados hablan: en 2020, las compras y fusiones empresariales en el sector fueron 32, en 2021 fueron 144. Entre esas fusiones y adquisiciones empresariales destaca una, que nos lleva de vuelta al ámbito sanitario y al COVID con la todopoderosa Pfizer.Pfizer ya ha desembarcado en el mercadoLa multinacional Pfizer ha entrado con fuerza en la industria del cannabis medicinal. 2021 terminó con una inesperada noticia, la biotecnológica estadounidense compró Arena Pharmaceuticals con un desembolso inicial de 6.700 millones de dólares.Arena contiene una línea de producción dedicada a las terapias basadas en cannabinoides (Olorinab). El boom de inversiones biosanitarias puede empujar a la descriminalización del cáñamo y los cannabinoides. El mercado, de hecho, ya existe: según un informe de CBD-Intel, el 38% de los usuarios de CBD en Europa lo compran para paliar el dolor, el 26% para reducir el estrés y el 10% para relajarse, "hay un ámbito médico muy importante presionando para que esto avance", apunta Iribarne.Un futuro que ya ha germinado"Que nos menosprecien como porretas, es mi día a día, pero pronto cambiará", confiesa el empresario. Antes de entrar en este sector, Iribarne se sorprendió por los datos del consumo de ansiolíticos, antiinflamatorios y personas que padecían de estrés y problemas para dormir.Tras haber superado un cáncer y con el bazo extirpado, la madre de Borja Iribarne no podía consumir antiinflamatorios y tenía problemas para dormir y dolores de artrosis. "Al principio me miró sorprendida, pero confió en mí y fue un éxito, hoy sigue tratándose con un aceite que le soluciona los problemas de sueño y dolores de artrosis, así que lo llamo el aceite –de CBD– de las madres".Y sobre el uso psicoactivo que los compradores puedan hacer de las flores de cáñamo que el Profesor CBD cultiva, Iribarne expone que simplemente hace falta conocimiento. Si el cáñamo fuera un perro, el THC, la marihuana catalogada como droga, sería solo una de las razas. El resto de razas ofrecen un enorme potencial médico, pero también como productos relajantes, deportivos y hasta cosméticos.No obstante, el sector hace frente al estigma de la parte por el todo. Andalucía concentra el mayor número de plantaciones del sector. Pero, también, concentra un crecimiento mayúsculo de incautaciones de plantaciones de marihuana ilegales.Según la Fiscalía (2021) solo en la provincia de Almería las incautaciones ilegales se multiplicaron por 18 respecto a 2020. Según el Ministerio de Agricultura, en los últimos cinco años las hectáreas de cultivos se han multiplicado por ocho, centrando este crecimiento en Andalucía. El boom es tal que los uniformados no tienen capacidad para separar las actuaciones contra el cáñamo medicinal de la marihuana recreativa."Espero que avancemos y regulemos. No todo vale, pero hay que quitar estigmas: solo hay un cannabis peligroso (con THC), incluso a nivel medioambiental es una oportunidad, el cáñamo consume mucha menos agua que el cultivo de algodón, por ejemplo", defiende Iribarne. Lo que está claro es que, por el momento, el verde de las plantaciones son sinónimo de rebrote económico.

https://mundo.sputniknews.com/20220222/legalizacion-del-cannabis-en-italia-protegeria-la-salud-de-los-ciudadanos-1122050019.html

https://mundo.sputniknews.com/20211020/crecen-las-voces-que-piden-legalizar-el-cannabis-en-espana-1117336149.html

https://mundo.sputniknews.com/20211101/vamos-tarde-pero-es-un-paso-la-legalizacion-del-cannabis-se-cuela-en-el-congreso-de-espana-1117683155.html

https://mundo.sputniknews.com/20211019/el-parlamento-de-espana-abre-debate-sobre-la-regularizacion-del-cannabis-1117285553.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

💗 salud, cannabis, sociedad