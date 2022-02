https://mundo.sputniknews.com/20220225/moscu-se-reserva-el-derecho-a-responder-sanciones-de-canada-1122246572.html

Moscú se reserva el derecho a responder sanciones de Canadá

Moscú se reserva el derecho a responder sanciones de Canadá

WASHINGTON (Sputnik) — Las sanciones de Canadá contra Rusia no tienen sentido y Moscú se reserva el derecho de responder, dijo a la Agencia Sputnik el... 25.02.2022, Sputnik Mundo

Agregó que Moscú se reserva "el derecho de reaccionar tanto simétrica como asimétricamente con respecto a las sanciones tanto personales como económicas".Las relaciones entre Ottawa y Moscú se encuentran actualmente en "grave crisis", pero los canales diplomáticos siguen abiertos, enfatizó Stepanov.Enfatizó que la parte rusa cree que los contactos diplomáticos deben mantenerse en todas las circunstancias."Porque en ausencia de diplomacia es imposible resolver cualquier problema, incluso aquellos en los que tenemos diferencias aparentemente insuperables. La Embajada junto con nuestras instituciones consulares continuarán trabajando de manera profesional y rítmica, asegurando los canales diplomáticos de comunicación con Canadá y continuando con el servicio consular normal para nuestros ciudadanos", dijo el embajador.Asimismo, Stepánov declaró que los desacuerdos entre su país y Canadá son profundos tras visitar el Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense."Fue una gestión política a nivel de la ministra de Asuntos Exteriores", dijo Stepánov. "Fui invitado, la ministra [Melanie] Joly expuso detalladamente la posición canadiense respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania y sus alrededores, esta posición era previsiblemente crítica y no coincidía con nuestras valoraciones de la situación. Como resultado de la conversación, puedo afirmar la existencia de profundos desacuerdos entre las evaluaciones canadienses y rusas de esta historia".Canadá impuso una segunda ronda de sanciones contra Moscú luego de que el presidente Vladímir Putin aprobara una operación militar especial en la región de Donbás, dijo el jueves el primer ministro Justin Trudeau.Asimismo, Trudeau afirmó que Canadá está cancelando todos los permisos de exportación para Rusia.En la madrugada del 24 de febrero, Rusia lanzó una operación especial luego de que las repúblicas de Donetsk y Luhansk solicitaran asistencia para defenderse de los ataques en curso de las fuerzas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Moscú dice que no tiene planes de ocupar Ucrania.

