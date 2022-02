https://mundo.sputniknews.com/20220225/ministra-espanola-de-defensa-apuesta-por-la-continuidad-de-las-sanciones-a-rusia-1122301853.html

Ministra española de Defensa apuesta por la continuidad de las sanciones a Rusia

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La ministra de Defensa española, Margarita Robles, manifestó tras la reunión de los miembros de la OTAN del 25 de febrero que la... 25.02.2022

españa

europa

otan

unión europea

consejo europeo

pedro sánchez

Robles destacó, además, la presencia en la reunión de todos los miembros de la OTAN y también de países, dijo, "que no son miembros de la Alianza, pero con los que tenemos una especial relación como Finlandia y Suecia", subrayó.También destacó Robles la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel."Creo que el hecho de que la OTAN, junto con la Unión Europea estén en este momento demostrando esta imagen de unidad es la mejor fortaleza que podemos demostrar", exclamó solemnemente la titular de Defensa española.Sobre la exposición del presidente español, Pedro Sánchez, en el encuentro, dijo que había manifestado que "este ataque que está teniendo lugar en Ucrania no es solo una violación del Derecho Internacional, sino que es una ataque a los valores de nuestra convivencia. No es en ningún caso aceptable que se pueda violar la soberanía de ningún país, ni la integridad territorial", manifestó Robles desde el complejo residencial de La Moncloa. Robles enumeró asimismo las tropas desplegadas por España integradas en despliegues de la OTAN en el este de Europa y dijo que todas ellas están "preservando la paz"; sin embargo no habló en ningún momento de un incremento del contingente español.La ministra de Defensa, que empleó en todo momento un tono grave, condenó duramente la acción de Rusia en Ucrania y calificó los hechos como los “más graves desde la Segunda Guerra Mundial”.Asimismo, Robles prometió apoyo con material humanitario a Ucrania y reafirmó el compromiso de España para organizar la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, el próximo junio.

unión europea

europa, otan, unión europea, consejo europeo, pedro sánchez