Madrid admite que hermano de Ayuso cobró 283.000 euros de Priviet

MADRID (Sputnik) — La Comunidad de Madrid admitió que el hermano de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ingresó 283.000 por su relación con la... 25.02.2022

españa

europa

pablo casado

la comunidad de madrid

Esta revelación llega después de que —salvo giro de última hora— el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya haya certificado su muerte política en una crisis interna que empezó, precisamente, por emplazar públicamente a Ayuso a dar explicaciones sobre la relación entre Priviet y su hermano.CronologíaLa crisis, que ya venía cociéndose a fuego por la creciente amenaza de Ayuso al liderazgo de Casado, terminó de estallar el pasado 17 de febrero. En una entrevista radiofónica, Casado confirmó que el PP había abierto una investigación a nivel interno por las sospechas de irregularidad en el contrato concedido a Priviet Sportive, cuyo propietario es Daniel Alcázar, amigo de infancia de la familia Ayuso.En esa entrevista, Casado cargó contra Ayuso acusándola de no colaborar en la investigación y señalando que, independientemente de su legalidad o no, no es ejemplar que el hermano de una presidenta autonómica "cobrara 300.000 euros" por un contrato otorgado al amparo de una situación de emergencia.La respuesta de Ayuso consistió en denunciar que la cúpula del PP había intentado espiarla y en acusar a Casado de fabricar escándalos en su contra, lo que consiguió desviar el foco sobre la cuestión del contrato. Sin embargo, ella misma admitió un día después que su hermano se benefició por la compra de mascarillas, aunque negó las cantidades señaladas por Casado.En concreto, aseguró que su hermano obtuvo 55.000 euros en concepto de "contraprestación" por trabajar para Priviet Sportive facilitando la adquisición del material y su traslado, pero "no como una comisión de intermediación". Además, Ayuso mantiene que ella no influyó en la concesión del contrato, por lo que niega haber podido incurrir en delitos de malversación o tráfico de influencias.La cuestión ya está siendo analizada por la Fiscalía Anticorrupción, después de una denuncia formulada por diferentes partidos de la izquierda madrileña. En cualquier caso, más allá del desarrollo judicial del caso, el relato de Ayuso se vino abajo el 24 de febrero por la noche por un desliz de su equipo.Reconocimiento por errorDurante la emisión del programa de sobremesa "Ya es mediodía" en Telecinco, el equipo de comunicación de Ayuso escuchó cómo uno de los tertulianos afirmaba que al hermano de la presidenta madrileña se le atribuía una ganancia de cientos de miles de euros en contratos con la administración.De inmediato, según revela el diario El Confidencial, el equipo de Ayuso envía un argumentario a periodistas en el que, accidentalmente, reconoce el dato ofrecido desde el principio por Casado.Acto seguido, según detalla en este caso el diario El País, el equipo de Ayuso difundió un desmentido explicando que ese mensaje "no es un comunicado oficial" y que esos 283.000 euros forman parte de "una facturación global" de la que solo hay un contrato con Madrid, el de 55.000 euros. Hasta la fecha, ni Priviet ni Tomás Díaz Ayuso ofrecieron información sobre los otros tres contratos.Casado lo celebraPese a la inmediata rectificación, el mensaje difundido por el equipo de Ayuso es interpretado desde el entorno de Casado como un reconocimiento de que él tenía razón. "Estamos comprobando que Casado siempre ha dicho la verdad", dijo este 25 de febrero, Pablo Montesinos, uno de los pocos miembros de la directiva del Partido Popular que se mantiene fiel al líder del PP.El equipo de Casado se vio reducido a la mínima expresión tras sufrir una cascada de dimisiones en los últimas días, incluyendo la marcha de figuras clave como la de su número dos, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.Estas revelaciones, pese a ser percibidas por el entorno de Casado como una victoria moral, no parecen revitalizar sus opciones de supervivencia: más de 3.000 personas se manifestaron contra él, el pasado 20 de febrero en Madrid y la mayor parte de los barones territoriales del partido —incluyendo a gente de mucho peso como el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, posible candidato a sucederle— piden abiertamente la celebración de un congreso extraordinario para renovar el liderazgo del PP.Esta convocatoria podría llegar el 1 de marzo, fecha en la que se reúne la Junta Directiva Nacional de los conservadores, el máximo órgano del partido entre congresos, que tiene poder para convocar un congreso extraordinario si así lo deciden dos tercios de sus miembros.

