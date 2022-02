https://mundo.sputniknews.com/20220225/legisladores-de-eeuu-evaluan-resolucion-para-sacar-a-rusia-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1122247700.html

Legisladores de EEUU evalúan resolución para sacar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU

Legisladores de EEUU evalúan resolución para sacar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU

WASHINGTON (Sputnik) — Los legisladores estadounidenses en la Cámara de Representantes están evaluando votar una medida que llamaría a Naciones Unidas a... 25.02.2022, Sputnik Mundo

El medio señaló que la resolución insta a la ONU a tomar medidas procesales inmediatas para enmendar el artículo 23 de su estatuto para sacar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU debido a su operación militar en Donbás, que afirma es una amenaza para la seguridad internacional y contraviene sus responsabilidades como miembro permanente del grupo.En la madrugada del 24 de febrero, Rusia lanzó una operación especial después de que las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk solicitaran asistencia para defenderse de los continuos ataques de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación tiene como objetivo la infraestructura militar de Ucrania y que la población civil no está en peligro.Moscú dice que no tiene planes de ocupar Ucrania.La resolución está siendo considerada tanto por demócratas como por republicanos, según el artículo.La congresista republicana Claudia Tenney está liderando el esfuerzo.El jefe de gabinete de Tenney dijo que aprobar la medida es una posibilidad remota, pero sirve como una herramienta diplomática para aislar a Rusia, según Axios.Volodímir Zelenski decretó la ley marcial en todo el territorio nacional e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.También anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.Numerosos países condenaron en términos contundentes la operación militar de Rusia en Ucrania.El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".

