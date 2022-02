https://mundo.sputniknews.com/20220225/las-razones-por-las-que-facebook-hace-dano-a-la-democracia-1122252844.html

Las razones por las que Facebook hace daño a la democracia

Las razones por las que Facebook hace daño a la democracia

La red social de Mark Zuckerberg llega a 18 años de vida con serios cuestionamientos a su plataforma, principalmente por el papel que ha jugado en los sistemas... 25.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-25T04:22+0000

2022-02-25T04:22+0000

2022-02-25T04:28+0000

redes sociales

facebook (red social)

mark zuckerberg

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

the wall street journal

eeuu

sociedad

política

internacional

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1111848769_101:0:1920:1023_1920x0_80_0_0_a7c3b7298f5248c5fe873039051c7724.jpg

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguran que Facebook ha promovido la difusión de noticias falsas, uno de los peores cánceres de la democracia a nivel mundial. "Se utilizaron cientos de noticias falsas para propagar temores, generar fobias, discursos de odio, discriminación racial e, incluso, que incitaban a la violencia", asegura Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y autor del libro Fake news. El enemigo silencioso (2020). En octubre de 2021, un informe realizado por un consorcio de 17 medios de comunicación de Estados Unidos —como CNN, The Associated Press, The Wall Street Journal, entre otros— concluyó que la red social priorizó sus ganancias a sus políticas en materia de seguridad y veracidad de información. Estos documentos filtrados revelaron que Facebook apenas dedicó recursos para combatir las fake news fuera de Estados Unidos. De hecho, en países como India, su labor en contra de las noticias falsas fue mínima. En 2008, explica la UNAM en un comunicado, Facebook jugó un papel preponderante en en diversos procesos democráticos y sociales, como la campaña presidencial del expresidente estadounidense Barack Obama, la Primavera Árabe, el 15M, los Indignados de España y hasta el movimiento #YoSoy132, en México. En esos episodios, la plataforma de Facebook sirvió para que la gente pudiera organizarse con el objetivo de lograr sus objetivos y cambiar el statu quo en el que vivían, cada uno en sus respectivos contextos. "Creíamos que las redes digitales eran ese medio en el cual muchos países, agrupaciones, narrativas iban a ser beneficiadas", reconoce Hurtado Razo. Sin embargo, posteriormente, escándalos como el protagonizado por Cambridge Analytica —empresa que, a partir de información obtenida de perfiles de Facebook, creó estrategias y mensajes enfocados a cambiar la percepción de usuarios en las elecciones de 2016, en Estados Unidos, en el Brexit de Reino Unido y el proceso de pacificación en Colombia— cambiaron el juego para la red social. "Esto derivó en una investigación por parte del Congreso de Estados Unidos que citó a Zuckerberg a comparecer, y quien dijo que era culpable en la vulneración de los datos, de la privacidad de los usuarios, pero no por lo que la gente publique. Libró el proceso y surgió la narrativa de las fake news y la posverdad de las que todas las redes sociales e internet son responsables", dice el académico de la UNAM. "Hay una parte humana y otra de inteligencia artificial que vigila no haya contenidos contrarios a las políticas de Facebook. Pero también sabemos que hay muchas formas de darle la vuelta a éstas para que se sigan difundiendo y Facebook no ha tenido control de ello", observa Carolina Pacheco Luna, investigadora de la UNAM y autora de Las encuestas electorales y su regulación.

https://mundo.sputniknews.com/20220210/el-envejecimiento-de-facebook-el-declive-de-la-que-fue-la-gran-red-social-1121502798.html

https://mundo.sputniknews.com/20211202/facebook-afirma-que-se-uso-a-un-cientifico-falso-para-desinformar-sobre-el-covid-1118893228.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

redes sociales, facebook (red social), mark zuckerberg, universidad nacional autónoma de méxico (unam), the wall street journal, eeuu, sociedad, política, 🏛️ compañías