Las nubes del conflicto en Ucrania amenazan el horizonte turístico del sur de España

Las asociaciones turísticas de la Costa del Sol temen que la intervención militar en Ucrania y las pertinentes sanciones condicionen la llegada de turismo ruso... 25.02.2022

El reloj marca las cinco de la tarde en Málaga. El cielo es plomizo y las gotas comienzan a caer tras meses sin precipitaciones en la ciudad andaluza. La desapacible meteorología no impide que a esa hora se reúnan en la céntrica plaza de la Marina decenas de personas. Visten de amarillo y azul y portan carteles que piden el fin de hostilidades en el este de Europa. "Si pegara un grito, se me oiría en el cielo", expresa Olga, nacida en Ternópil y residente en España desde hace 19 años. Mientras en la explanada, azotada por el viento, se concentran un centenar de ucranianos, a escasos metros, en el centro histórico de la urbe, se escucha ruso. Pasean a orillas de la Catedral de la Encarnación, a simple vista, ajenos a lo que sucede en Ucrania. Seguramente no.La comunidad ucraniana en la provincia de Málaga está compuesta por más de 11.500 personas, 4.460 en la capital, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una de las mayores del país. También lo es la rusa. En concreto, más de 7.000 personas viven en el lugar, distribuidos entre la cabeza provincial y diversas localidades de la Costa del Sol, como Marbella, Mijas o Estepona. Contribuyen a la facilidad de oír la lengua de Pushkin en las calles. Pero, no solo son residentes. Y es que el litoral andaluz es una de las mecas del turismo procedente del país eslavo.El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, asegura al diario local Sur que más de 14.000 visitantes aterrizaron en el aeropuerto de Málaga en vuelos fletados desde Rusia. De estos, 9.000 se alojaron en hoteles de la provincia, en los que generaron 32.900 pernoctaciones. A pesar de no ser uno de los principales destinos emisores en España, Rusia sí que destaca por el alto nivel de gasto que genera. "El turismo ruso-ucraniano supuso un 2-3% de los visitantes internacionales. Es residual, pero es un perfil que deja dinero", confirma el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Javier Hernández, a Sputnik. Antes del inicio de la pandemia, en 2019, los rusos desembolsaron una media de 175 euros al día. 35 y 37 euros por encima de la inversión de turistas ingleses y alemanes, respectivamente. Cifra incluso mayor en 2020, cuando el consumo ruso se elevó a 198 euros de media al día.Números que se traducen en las sensaciones transmitidas por los establecimientos de la capital malagueña. En pleno paseo del Parque, una camarera se afana en organizar los ceniceros antes del horario de cenas. "Atendemos muchos franceses. Rusos no tantos, pero los hay", admite a Sputnik mientras se aparta el pelo del rostro. Los visitantes galos también son los principales clientes de Antonio, quien carga una bandeja con cócteles hacia una animada mesa. "Eso sí, aquí recibimos a todo el mundo", apura en decir bajo el peso de las bebidas.Por el contrario, para Patricia, propietaria de una marisquería a los pies del Centro Pompidou de Málaga, los rusos son sus comensales más rentables. "Sin duda, son los que más paran en el restaurante. La mayoría no tiene problemas en cuanto al precio. No van con miedo a la mesa. Si un turista de otro país pide 12 ostras, un ruso pide 24", afirma. La búsqueda de productos del mar les hace copar los negocios de la fachada marítima de la ciudad. "En verano suele haber bastantes, aunque cada vez tenemos más en otras épocas del año", señala Olivia, metre de un local del paseo del Muelle Uno, apoyada en un cartel que ilustra los precios de las paellas.Su presencia se nota también en las tiendas de textil. "Cuando hay cruceros suelen venir muchos", destaca Jennifer, entre camisetas de equipos de fútbol. Remarca que el número de visitantes del país de Europa del Este aumenta en los meses estivales, palabras que suscribe una colega de una conocida firma de lujo. "Tienen un nivel adquisitivo muy alto, por lo general”, puntualiza la joven a la par que trastea en la caja registradora. María, dependienta en otra boutique de la zona, trabajó tiempo atrás en el centro comercial La Cañada, situado en Marbella. “Es el cliente alegría. No mira etiquetas", apunta. "Recuerdo acompañar a una señora que iba poniendo prendas en mis brazos. Era un no parar", rememora.Temores en la Costa del SolEl aeropuerto internacional de Málaga-Costa del Sol cuenta con cuatro conexiones semanales con el aeródromo Sheremétievo de Moscú. Según indican las distintas asociaciones del sector turístico, los viajeros acuden atraídos por el sol y los arenales de la provincia. También por museos y monumentos. No obstante, sus visitas acostumbran a centrarse en las compras. No es extraño ver a residentes de dicho país paseando por las galerías comerciales de la capital o Marbella. Tampoco en las inmobiliarias, en búsqueda de una segunda residencia.El conflicto en Ucrania podría suponer un alto al flujo de visitantes de ambos países. "Estimamos que el descenso puede ser total a raíz del choque bélico. No va a existir prácticamente demanda en la Costa del Sol", lamenta Hernández. La incertidumbre afectaría a la llegada de vuelos, pese a que la Unión Europea no ha incluido entre las sanciones el aterrizaje de aviones de aerolíneas rusas en aeropuertos comunitarios. El Reino Unido sí que ha prohibido la entrada en su espacio aéreo británico de toda nave procedente de Rusia, según anunció el ministro de Transportes, Grant Shapps, en su cuenta de Twitter.El abogado Ricardo Bocanegra, dedicado al turismo residencial y permisos de extranjería en Marbella, augura el impacto negativo de las sanciones en el sector. "Estamos preocupados porque estas van contra nosotros mismos. Al final, se traducirán en que no puedan venir o abrir cuentas bancarias. Seremos unos de los afectados. Sin duda, es un jarro de agua fría para la Costa del Sol", comparte vía teléfono. "Trabajo con mucha población rusa y no están de acuerdo con lo que se está viendo en Ucrania", continúa.La problemática no golpea exclusivamente a la Costa del Sol. Cataluña y Levante son dos de las áreas con un gran número de turistas rusos. "Tenemos que ver qué pasa con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que el turista ruso es muy importante para Barcelona", comentó el concejal de Turismo del Ayuntamiento de la capital catalana, Xavier Marcé, durante la presentación del balance de turismo en la Ciudad Condal en 2021.En los establecimientos del Muelle Uno de Málaga, las percepciones varían. "No tenemos mucho miedo, porque, para nosotros, el cliente ruso es minoritario", asegura Antonio. Patricia espera que la marisquería que dirige no se vea sumamente afectada. "Esperemos que no se frene. No vamos a salir de una para meternos en otra", comenta la hostelera, con la mente puesta en la pandemia. Olivia titubea sobre las consecuencias en el negocio. "Depende de cómo evolucione. Puede ser que descienda el turismo, pero también que incremente por lo que está sucediendo allí. Tal vez vienen más personas", comenta a la vez que eleva los hombros en señal de duda.El gris penetra en los cielos de la Costa del Sol. Comparte tonalidad con el estado anímico de ucranianos y rusos en Málaga. Gama de colores que podría asaltar los números económicos de la comarca si prosigue la tensión en el este de Europa.

