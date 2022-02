https://mundo.sputniknews.com/20220225/indigenas-y-campesinos-celebran-en-oruro-el-anata-andino-1122244380.html

Indígenas y campesinos celebran en Oruro el Anata andino

Indígenas y campesinos celebran en Oruro el Anata andino

Como antesala al multitudinario carnaval del próximo fin de semana, por las calles de Oruro desfilaron miles de comunarias y comunarios, quienes bailaron y... 25.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-25T15:00+0000

2022-02-25T15:00+0000

2022-02-25T15:00+0000

américa latina

bolivia

oruro

festival de bandas del carnaval de oruro

🎭 arte y cultura

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1122243292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c53340dcae8e13eea97eda2bc9c1b70c.jpg

Oruro se prepara para albergar al carnaval más grande de Bolivia y del mundo andino. A 48 horas de que comiencen a desfilar comparsas de todo el país, las calles se llenaron de indígenas y comunarios campesinos, quienes recorrieron esta ciudad bailando, cantando y tocando sus instrumentos originarios, para agradecer a la Madre Tierra por las lluvias y las buenas cosechas de este año.Con los primeros rayos de la mañana, el desfile comenzó en la avenida 6 de Agosto. Comunarios y comunarias llegados de áreas rurales del departamento iniciaron su festejo, con sus vestidos originarios y blandiendo ramas de quinua, haba y otros alimentos. Atravesaron el recorrido de cuatro kilómetros, en medio de las graderías que ya están montadas para albergar al espectáculo mayor del próximo fin de semana.La ministra de Culturas, Sabina Orellana, participó de este desfile, organizado por la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSTCO). En diálogo con Sputnik, la autoridad destacó que en esta fiesta "agradecemos a la Pachamama (Madre Tierra) por este tiempo de lluvias. Además, por darnos productos para todo el año".En el desfile, indígenas y campesinos cargaban grandes ramos de vegetación cortados de sus huertos, que en estas fechas lucen floridos y con sus frutos listos para el consumo. "Por eso verás que las hermanas llevan quinua, papa, haba. Significa que este año ha habido buena cosecha. En agradecimiento, todos danzan, bailan, cantan", explicó la ministra.En Oruro viven cuatro suyus, como llaman a las naciones originarias quechuas y aymaras. Cada territorio se diferencia por un color de poncho particular. De esta manera, en el suyu Jach'a Karangas andan vestidos de verde.En el suyu Sura lucen ponchos rojos, en el Jatun Killakas Asanajaqi son marrones, los Uru Chipaya visten de gris. "En Oruro no hay una sola cultura. Aquí cada suyu se expresa", dijo la ministra Orellana.Y recordó que en esta misma fecha "se celebra el día de las comadres, que también es parte de la tradición cultural de Bolivia y lo festejamos en todos los departamentos. Por esa actividad también estamos acá".JallupachaEn el desfile agradecían al jallupacha, que es la palabra aymara para designar a este tiempo de lluvias, que generalmente comienza en noviembre y se entiende hasta marzo. Para convocar a las precipitaciones, representantes de ayllus y comunidades ondeaban banderas blancas.Miles de indígenas y campesinos atravesaron las calles de Oruro, donde ya están montadas las graderías para el carnaval del próximo sábado 26 y domingo 27. Por ahora es gratis sentarse en ellas, pero el fin de semana tendrán costos en varios casos exorbitantes. En la plaza central de la ciudad, un asiento llega a costar 2.000 pesos bolivianos, es decir 300 dólares.Entre la multitud marchaba Andrea Choque Calizaya, secretaria general de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Oruro "Bartolina Sisa"."En esta Anata andina estamos siempre agradeciendo a nuestra Pachamama, que nos ha dado buena producción. También estamos aquí para mostrar nuestra cultura, como siempre lo hacemos cada año", comentó a Sputnik.En 2021, los festejos de carnaval fueron suspendidos por la pandemia de COVID-19. Ahora que la mayor parte de la población boliviana aceptó vacunarse, se dan las condiciones para que esta ciudad de 270.000 habitantes reciba un aluvión de 500.000 visitantes, quienes indudablemente harán colapsar cada servicio y centímetro de espacio público.Pero este Anata andino transcurrió en un clima de intimidad, un espectáculo reservado para las y los orureños.El deseo de reunirse, abrazarse y celebrar se percibe en la mayoría de los rostros. Las mujeres pudieron hacerlo entre ellas por la tarde y hasta altas horas de la noche, gracias al festejo de las comadres, que ya no solamente abarca a quienes tienen este vínculo afectivo, sino que se aplica a todas aquellas que se consideren amigas.La fiesta de las comadres se originó en las áreas rurales, donde las comunarias acostumbran regalarse canastas con frutas y alimentos adornados con mixtura, como una manera de ch'allar (celebrar) las cosechas del verano austral. Actualmente, la celebración llega a todas las ciudades.A pesar de que la cuarta ola de contagios finalizó semanas atrás, Choque advirtió que no se puede bajar la guardia: "Hoy festejaremos el día de las comadres, pero haremos algo sencillo, porque la pandemia sigue y tenemos que seguir cuidándonos", indicó.

bolivia

oruro

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, oruro, festival de bandas del carnaval de oruro, 🎭 arte y cultura, sociedad, фото