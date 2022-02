https://mundo.sputniknews.com/20220225/espana-anuncia-que-su-embajadora-en-kiev-abandona-ucrania-1122261013.html

España anuncia que su embajadora en Kiev abandona Ucrania

España anuncia que su embajadora en Kiev abandona Ucrania

MADRID (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció que la embajadora española en Ucrania, Silvia Cortés, se encuentra... 25.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-25T09:41+0000

2022-02-25T09:41+0000

2022-02-25T09:51+0000

españa

ucrania

conflicto en el este de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1120942136_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa975593264ec94f61d43f61a5d57af2.jpg

El jefe de la diplomacia española justificó la salida de la embajadora asegurando que "no se dan ya las condiciones mínimas de seguridad" para que la delegación diplomática española se mantenga plenamente operativa.Según explicó, el convoy en el que se encuentra la embajadora está compuesto por unas 50 personas, por lo que el cálculo de la Cancillería es que ahora mismo "quedarán en Ucrania unos 100 españoles" que han preferido no abandonar el país.En esa entrevista, Albares valoró la operación militar lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin contra Ucrania como "una irresponsabilidad absoluta" que no se corresponde con el papel de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.En esa línea, defendió la decisión de la Unión Europea y otros actores de poner en marcha un paquete de sanciones económicas contra Rusia "como nunca se han visto en la historia de la humanidad".Como en ocasiones anteriores, el jefe de la diplomacia española descartó la posibilidad de enviar ayuda militar a Ucrania, aunque sí aseguró que la OTAN reforzará sus despliegues en su frontera este.Pese a descartar una eventual ayuda militar, el canciller afirmó que España sí enviará ayuda humanitaria a Ucrania como material sanitario y añadió que se está explorando la posibilidad de enviar material defensivo para proteger a los civiles con chalecos antibalas, cascos o equipos de desminado.

https://mundo.sputniknews.com/20220225/espana-considera-que-las-sanciones-contra-rusia-estan-a-la-altura-de-la-situacion-en-ucrania-1122259933.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, conflicto en el este de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, europa