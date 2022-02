https://mundo.sputniknews.com/20220225/es-definitivo-nodal-borra-tatuaje-de-belinda--foto-1122245851.html

¡Es definitivo! Nodal borra tatuaje de Belinda | Foto

¡Es definitivo! Nodal borra tatuaje de Belinda | Foto

El artista tapatío Rafael Valdez fue el encargado de camuflar el tatuaje que se hizo el cantante mexicano Christian Nodal en honor a Belinda, con quien acaba... 25.02.2022, Sputnik Mundo

La ruptura de la pareja del momento en México sigue siendo noticia. Ahora fue una fotografía la que causó revuelo por demostrar de qué forma el intérprete de 23 años cubrió el nombre "Beli" que estaba en su mejilla derecha. Según mostró el tatuador Rafael Valdez en su cuenta de Instagram, las letras fueron tapadas con símbolos de póker, de manera que ya no queda rastro de aquel amor que tuvo con Belinda. La publicación del tatuaje sucede días después de que un video circulara en redes sociales, donde supuestamente Nodal se borra el tatuaje en cuestión de horas. Sin embargo, las imágenes eran apócrifas: no correspondían al rostro del cantante. El 12 de febrero, el intérprete de Adiós amor y Botella tras botella anunció su ruptura con Belinda, con quien llevaba año y medio de relación. En mayo de 2021, la pareja se comprometió."A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", comentó Christian Nodal.Días después, anunció que su carrera musical daba un salto cuántico al firmar contrato con la disquera internacional Sony Music. Bajo ese sello, lanzó una nueva canción, Ya no somos ni seremos, la cual, según los fans de ambos, contiene una clave sobre por qué sucedió el final del romance. En respuesta, Belinda estrenó otra canción, Mentiras, la cual ya registra casi 6 millones de visitas. "Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento", dice una parte de la nueva canción de la artista.

