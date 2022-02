https://mundo.sputniknews.com/20220225/el-peso-mexicano-se-deprecio-139-en-el-marco-de-la-crisis-en-ucrania-1122251351.html

El peso mexicano se depreció 1,39% en el marco de la crisis en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El peso mexicano cerró la sesión con una depreciación de 1,39%, es decir, un retroceso de 28,1 centavos, en el marco de una ola de... 25.02.2022, Sputnik Mundo

"La moneda mexicana cerró cotizando alrededor de 20,53 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20,23 y un máximo de 20,78 pesos", indica un reporte enviado por el banco privado a sus clientes en los mercados financieros al que tuvo acceso la Agencia Sputnik.En la canasta amplia de principales cruces, el peso mexicano se ubicó en la posición 11 entre las divisas depreciadas.Barril de crudo a 100 dólaresEl banco establecido en Monterrey, mayor polo industrial del norte de México señala importante que, a pesar de que se observaron incrementos en los precios de las materias primas durante la jornada, las divisas de los países productores no se beneficiaron del alza de los energéticos.Ese comportamiento se debe a que "el conflicto militar eleva la probabilidad de un deterioro de la economía global, ya que las previsiones de inflación globales podrían ser revisadas al alza, mientras que las previsiones de crecimiento podrían ser revisadas a la baja, ante nuevas disrupciones en cadenas de suministro", prosigue el Banco Base.Entre las primeras acciones originadas en el conflicto durante la sesión, el Gobierno de EEUU "anunció sanciones, dirigidas a los cuatro bancos más grandes en Rusia con el congelamiento de sus activos".Asimismo, señaló que sancionará a personas con poder económico allegadas al Gobierno de Rusia, y el presidente de EEUU, Joe Biden, agregó que "por ahora no expulsarán a Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT, debido a que esto tendría consecuencias económicas negativas para el resto de Europa".Siller estima que la adopción de "sanciones menos agresivas" a lo anticipado limitó la aversión al riesgo en los mercados hacia el cierre de la sesión."Hacia adelante, no se descartan sanciones adicionales o un escalamiento de las tensiones entre Rusia y Occidente, lo que podría ocasionar nuevos episodios de aversión al riesgo en los mercados financieros", pronostica el análisis.El desempeño del mercado cambiario durante la sesión fue consistente con un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, luego de que el 23 de febrero por la noche se iniciara una "operación militar especial" de fuerzas rusas en el Donbás (este).El índice ponderado del dólar cerró con un incremento de 0,85%, siendo el mayor desde el 10 de noviembre del 2021.

