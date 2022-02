https://mundo.sputniknews.com/20220225/el-mobile-world-congress-de-barcelona-elimina-el-pabellon-de-rusia-1122268139.html

El Mobile World Congress de Barcelona elimina el pabellón de Rusia

El Mobile World Congress de Barcelona elimina el pabellón de Rusia

BARCELONA (Sputnik) — Los organizadores del Mobile World Congress de Barcelona (MWC) decidieron eliminar el pabellón de Rusia del congreso como muestra de... 25.02.2022, Sputnik Mundo

Los organizadores del MWC, el mayor congreso de móviles en el mundo, adoptaron esta decisión teniendo en cuenta "todas las sanciones y políticas gubernamentales que resultan de esta situación".Desde la GSMA no precisaron si el veto afecta a empresas privadas o asistentes rusos."La situación avanza rápidamente y entendemos que varios Gobiernos están considerando sanciones más amplias contra Rusia. A la luz de esta situación emergente y considerando la trágica pérdida de vidas, el MWC parece irrelevante dadas las circunstancias", argumentó la GSMA.Según la asociación, el Mobile es un evento "unificador" y que tiene la visión de "convocar al ecosistema móvil para progresar en formas y medios en los que la conectividad puede garantizar que las personas, la industria y la sociedad prosperen".También indicaron que la seguridad del evento está siendo "constantemente revisada y ajustada" a medida que surgen nuevas informaciones.Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Moscú no pudo permanecer indiferente ante la solicitud de ayuda militar de Lugansk y Donetsk."La Federación Rusa no podía permanecer indiferente a los llamamientos directos de los jefes de sus Estados para proporcionar asistencia militar frente al agresor", justifica el ministro.El MWC de Barcelona se celebrará del 28 de febrero al 3 de marzo con la participación de 1.800 expositores y hasta 60.000 asistentes de 183 países.

