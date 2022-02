https://mundo.sputniknews.com/20220225/duckduckgo-el-buscador-de-amantes-de-las-teorias-de-conspiracion-1122302312.html

DuckDuckGo, el buscador de amantes de las teorías de conspiración

Esto derivó en la formación de un movimiento político que se posiciona en contra de las vacunas y que encontró en el buscador DuckDuckGo una fuente de información para sustentar teorías como que las vacunas están matando a atletas, un hecho que, acusa, es ocultado por medios de comunicación y plataformas como Google y Facebook.DuckDuckGo fue lanzado el 29 de febrero de 2008 como un buscador que privilegia la protección de datos del usuario al no almacenar ninguno de sus datos y ofrecer resultados no personalizados, algo diferente a lo que hace el algoritmo de Google.Aunque se piensa que es un buscador ajeno a otros gigantes de la industria, lo cierto es que usa las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de otros buscadores como Bing.¿Por qué lo prefieren los 'antivacunas'?En los últimos meses, DuckDuckGo ha ganado popularidad en el movimiento antivacunas pues se cree que este buscador arroja resultados que validan las teorías de conspiración más populares y muestra supuestas noticias que sustentan sus afirmaciones.Esta idea fue alimentada por el polémico Joe Rogan, quien recientemente enfrentó varias críticas por el podcast que realiza para Spotify y el cual abiertamente promueve teorías y propagando contra la vacunación.Sin embargo, se han realizado pequeños estudios que demuestran que, si bien los resultados varían entre Bing, Google y DuckDuckGo, prácticamente muestran los mismos enlaces, pero en un orden diferente.¿Hay diferencia en las búsquedas?El diario The New York Times buscó a mediados de febrero 30 teorías de conspiración en los tres buscadores mencionados y analizó los primeros 20 resultados de cada uno.El rotativo concluyó que Google privilegió resultados de medios consolidados, al igual que Bing, mientras que DuckDuckGo puso en primer lugar resultados de páginas no seguras, mismas que también aparecieron en Google, pero en posiciones más bajas.Los resultados coinciden con otros estudios que afirman que buscadores como Bing dan prioridad a información relacionada con teorías de conspiración.The New York Times también comprobó que entre más precisa sea la búsqueda más información sobre teorías de conspiración se podía encontrar, en contraste con búsquedas reducidas como "QAnon" que arrojan páginas con información diversa.Tras el apogeo de DuckDuckGo, la empresa emitió un comunicado en el que condenó los actos de desinformación y afirmó que están mejorando sus filtros para limitar la divulgación de información falsa.Por su parte, Kamyl Bazbaz, vicepresidente de Comunicaciones de DuckDuckGo, corroboró que Google privilegia páginas consolidadas, pero sostuvo que "si estás buscando por estas cosas (teorías de conspiración), no importa dónde estés buscando, lo podrás encontrar".

