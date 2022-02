https://mundo.sputniknews.com/20220225/como-la-suspension-de-la-certificacion-del-nord-stream-2-afectara-los-precios-del-gas-1122248736.html

¿Cómo la suspensión de la certificación del Nord Stream 2 afectará los precios del gas?

¿Cómo la suspensión de la certificación del Nord Stream 2 afectará los precios del gas?

El 22 de febrero, Alemania ordenó la retirada de un documento clave para la certificación del gasoducto Nord Stream 2 luego de que Rusia reconociera la... 25.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-25T02:00+0000

2022-02-25T02:00+0000

2022-02-25T02:00+0000

economía

nord stream 2

conflicto en el este de ucrania

gas

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1122221094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90b4785ddb1a4e0282d4c467ff1fb056.jpg

El gasoducto Nord Stream 2 es un proyecto comercial dirigido por Gazprom y financiado por empresas europeas, por lo que Dogan considera que la decisión alemana de suspender la certificación del Nord Stream 2 es una medida equivocada que tendrá como consecuencia un aumento significativo del precio del gas a largo plazo."Es erróneo introducir tensiones políticas en el equilibrio de poder en el sector energético. Incluso durante la Guerra Fría, los soviéticos no dejaron de suministrar y los compradores no se negaron a comprar. En la situación actual, esta decisión amenaza la seguridad del suministro para Europa y la estabilidad de la demanda para Rusia. El alcance de la crisis se determinará en función de si esta decisión es temporal o definitiva", señaló el experto.En su opinión, la decisión también repercutirá en la lucha contra el cambio climático, ya que los países europeos han preparado previamente un plan de acción que implica la eliminación progresiva del uso del carbón, la energía nuclear y el aumento del uso del gas natural.Agregó que Europa preparó este plan basándose en esta misma circunstancia. Sin embargo, la suspensión de un recurso como el Nord Stream 2 podría provocar una vuelta al carbón y a la energía nuclear, lo que significaría un aplazamiento en la lucha contra el cambio climático.El experto turco advirtió que el inminente aumento de los precios del gas debido a la decisión alemana también se verá reflejada en Turquía."Las expectativas de Turquía eran que los precios de la energía bajaran tras la puesta en marcha del Nord Stream 2, ya que los altos precios están afectando negativamente a muchos ámbitos. (…) Si este problema no se resuelve en los próximos meses, los precios del gas seguirán siendo altos y esto afectará también a Turquía", concluyó.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, conflicto en el este de ucrania, gas, europa