AMLO aclara la postura de México respecto a la operación militar rusa en Donbás

AMLO aclara la postura de México respecto a la operación militar rusa en Donbás

A través del canciller Marcelo Ebrard, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió que se respete la integridad territorial de Ucrania. 25.02.2022, Sputnik Mundo

México expresó su rechazo total a las acciones militares del Gobierno de Vladímir Putin en el este de Ucrania y pidió que se respete el principio de no intervención. En un mensaje difundido por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el país latinoamericano dejó en claro que no está de acuerdo con las decisiones más recientes de la Federación rusa en torno a Ucrania, cuyas autoridades han denunciado que Rusia ha iniciado una invasión en su contra. "Me ha pedido el Presidente de la República que les comunique [la postura de México]. Después de pláticas, conversaciones con más siete países y con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello: es una operación con una escala que sobre casi todo el territorio de Ucrania", dijo el canciller mexicano.También recordó que México ha sufrido cuatro invasiones a lo largo de su historia de parte de Francia y Estados Unidos, por lo cual rechazó la presencia de militares rusos en Ucrania. Por ello, afirmó, el país no puede estar del lado del intervencionismo. Como ya lo había expuesto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno mexicano insistió en que se respete la integridad territorial de Ucrania. "Nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de las fuerzas de la Federación rusa en territorio de Ucrania", comentó.

