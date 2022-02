https://mundo.sputniknews.com/20220224/zelenski-ucrania-propone-retomar-el-camino-de-la-paz-1122205118.html

Zelenski: Ucrania propone retomar el camino de la paz

Ucrania ofrece volver al camino de la paz, declaró el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. 24.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-24T15:56+0000

2022-02-24T15:56+0000

2022-02-24T16:51+0000

internacional

ucrania

volodímir zelenski

conflicto en el este de ucrania

rusia

europa

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122036835_0:61:3000:1749_1920x0_80_0_0_e1665c6339ab86bd66babcee1f76c1d4.jpg

El 24 de febrero por la mañana, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que había decidido llevar a cabo una operación militar especial de la Federación Rusa para desmilitarizar Ucrania. En un discurso televisado a los rusos, dijo que las circunstancias "requieren una acción decisiva e inmediata de nuestra parte, las Repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda".Según el líder ruso, toda responsabilidad por el derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen gobernante en Ucrania.Hizo un llamado a los militares ucranianos para que no sigan las órdenes criminales de las autoridades ucranianas, depongan las armas y se vayan a casa.Más tarde, el Ministerio de Defensa ruso enfatizó que las Fuerzas Armadas rusas no llevaron a cabo ningún ataque con misiles, aire o artillería en las ciudades de Ucrania: la infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación fueron inutilizados por armas de alta precisión. El Ministerio aseguró que la población civil no corre peligro.

ucrania

2022

ucrania, volodímir zelenski, conflicto en el este de ucrania, rusia, europa