Rusia ante la ONU: "Nuestras señales para frenar la violencia en Donbás no fueron escuchadas"

Rusia ante la ONU: "Nuestras señales para frenar la violencia en Donbás no fueron escuchadas"

El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, aseveró que la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre reconocer la... 24.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-24T04:41+0000

2022-02-24T04:41+0000

2022-02-24T05:08+0000

internacional

rusia

donbás

conflicto en el este de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

consejo de seguridad de la onu

Durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nebenzia indicó que los llamados de Moscú a Kiev para frenar los ataques a la zona de Donbás no fueron escuchados. "Kiev está obligado a cumplirlos. Estamos abiertos a una solución diplomática, pero no podemos permitir más un nuevo baño de sangre en Donbás", sentenció. Vasili Nebenzia indicó que desde hace varias semanas Estados Unidos y otros países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han "inflado el pánico" sobre una supuesta incursión de Rusia a Ucrania. Este miércoles 23 de febrero se realizó una segunda sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Ucrania. Esta misma noche el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció la decisión de lanzar una operación militar en Donbás y reafirmó que Moscú procurará la desmilitarización del país vecino. "Hay otra confirmación de la falta de voluntad de Ucrania para entablar un diálogo directo con la RPD y la RPL, y tomar medidas para conceder a Donbás el estatus especial estipulado por los acuerdos de Minsk. Y los patrocinadores occidentales están apoyando esta posición. Eso nos ha convencido finalmente de que simplemente no tenemos derecho a hacer sufrir más a los residentes de Donbás", dijo Nebenzia. "Dado que, como he dicho, las provocaciones ucranianas contra el pueblo del Donbás no solo no han cesado, sino que se han intensificado, los líderes de la RPL y la RPD nos han pedido que les prestemos apoyo militar de acuerdo con los tratados de cooperación bilateral celebrados simultáneamente con su reconocimiento. Se trata de un paso lógico que es una consecuencia de las acciones del régimen ucraniano", añadió."Me gustaría reiterar que la raíz de la crisis actual en torno a Ucrania se encuentra en las acciones de la propia Ucrania, que ha participado en años de sabotaje de sus obligaciones directas en virtud del paquete de medidas de Minsk"."Ahora está llegando mucha información sobre este tema y todavía hay que analizarla, os mantendremos informados", concluyó.

donbás

ucrania

