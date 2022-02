https://mundo.sputniknews.com/20220224/rpl-parte-del-ejercito-ucraniano-abandono-voluntariamente-las-armas-y-deserto-a-su-lado-1122173443.html

RPL: Parte del Ejercito ucraniano abandonó voluntariamente las armas y desertó a su lado

El 24 de febrero por la mañana, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que había decidido llevar a cabo una operación militar especial contra Ucrania. En un discurso televisado a los rusos, dijo que las circunstancias "requieren una acción decisiva e inmediata de nuestra parte, las repúblicas populares de Donbass se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda".Según el líder ruso, toda responsabilidad por el derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen gobernante en Ucrania. Hizo un llamado a los militares ucranianos para que no sigan las órdenes criminales de las autoridades ucranianas, depongan las armas y se vayan a casa.Más tarde, el Ministerio de Defensa ruso enfatizó que las Fuerzas Armadas rusas no llevaron a cabo ningún ataque con misiles, aire o artillería en las ciudades de Ucrania: la infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación fueron inutilizados por armas de alta precisión. El Ministerio aseguró que la población civil no corre peligro.Aproximadamente dos horas después, el Ministerio de Defensa agregó que los guardias fronterizos ucranianos "no ofrecen resistencia", los sistemas de defensa aérea ucranianos han sido suprimidos y la infraestructura militar de las bases aéreas militares ha sido desactivada.El departamento militar negó la información de los medios extranjeros sobre el avión ruso supuestamente derribado sobre Ucrania.

