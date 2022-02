https://mundo.sputniknews.com/20220224/ojos-que-no-ven-seis-de-cada-diez-colombianos-ha-sido-infiel-a-su-pareja-1122224921.html

Ojos que no ven: seis de cada diez colombianos ha sido infiel a su pareja

Ojos que no ven: seis de cada diez colombianos ha sido infiel a su pareja

Un estudio realizado en Colombia por la aplicación para 'citas extramatrimoniales' Gleeden advierte que el 63% de los colombianos ya ha engañado a su pareja... 24.02.2022

La plataforma de origen francés para concertar citas extramatrimoniales Gleeden, desarrolló un estudio para estimar el porcentaje de colombianos que han sido infieles a su pareja, aventurándose luego a profundizar en las causas de estas 'traiciones'."La infidelidad es una decisión, no un error. Y una decisión consciente", sostuvo a medios locales Stephania Soto, jefa del estudio encargado para la aplicación para citas extraconyugales.Soto afirmó que para el estudio, a modo de investigación no dirigida, se tomaron como variables 6.218 publicaciones en línea para determinar qué se habla en Colombia respecto a las relaciones de pareja. Mientras que a la vez, se encuestó a 6.532 personas de manera directa o dirigida.Los investigadores descubrieron que el tópico más convergente en conversaciones sexo-afectivas en Colombia es, efectivamente la infidelidad, para lo que Soto destacó que, "siempre la ven en tercera persona, es decir, como una situación alejada o ajena".Los datos arrojados por la encuesta del estudio establecieron que:¿Quiénes son más infieles?En términos de género, el estudio reveló que esta práctica —en Colombia—, prevalece en varones, con datos que afirman que ocho de cada diez hombres han sido infieles a sus parejas, en contraste con seis de cada diez colombianas que han sido infieles.De acuerdo con la investigación, el concepto de infidelidad para los colombianos varía desde aspectos como "sostener una relación física o digital con otra persona" —vale decir, tener sexo con otra persona—, "besarse o tomarse de la mano con otro o hablar con alguien desde una aplicación de citas y dar like a publicaciones", afirmó la portavoz del estudio.Motivos para ser infielSegún el estudio, una de las principales motivaciones para la infidelidad en Colombia recae en el hecho de sentirse 'víctimas de la seducción', según respondió el 40% de los encuestados.Alrededor de un 38% de los encuestados admitió que ha cometido traición a sus parejas por 'causas emocionales', entre las que se destacan la sensación de incompatibilidad con su cónyuge, insensibilidad de la pareja o que no coinciden sus planes de vida.El estudio también indagó en la percepción social de la infidelidad, rubro en el que el 68% de los encuestados reconoció que las mujeres son más vulnerables que los hombres de ser juzgadas por el acto. Según Soto, esto explicaría el porcentaje más elevado de infidelidades por parte de varones, "pues no se les critica ni señala como lo hacen con una mujer y, además, ellos suelen tener más libertad sexual y corporal".

