México lanza alerta por suplemento alimenticio 'maligno' que se vende sin permiso

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) recomendó no consumir los suplementos alimenticios de la marca 'Diablo'... 24.02.2022, Sputnik Mundo

A través de un comunicado de prensa, el regulador sanitario mexicano informó sobre la alerta sanitaria que emitió por la comercialización de los productos Diablo, producidos por la empresa Vilicomsa S.A. de C.V.De acuerdo con la Cofepris, estos productos disponibles en presentaciones como tabletas y polvo "prometen falsamente potenciar la vida sexual; generar y promover el incremento constante de testosterona; reparar fibras musculares desgastadas; quemar grasa, e incrementar la oxigenación en los cuerpos de sus consumidores".Sin embargo, el regulador detectó que los productos Diablo contienen ingredientes prohibidos y "adjudican propiedades terapéuticas" que no han sido validadas por las autoridades, por lo que se le clasifica como un producto milagro.Entre los productos mencionados por la Cofepris están Diablo Testo, Diablo Burn 24/7, Diablo Carne, Diablo Amino, Diablo Kong y Diablo Power."Cofepris informa que no ha autorizado ninguno de los productos mencionados como suplementos alimenticios ni como medicamentos, lo que significa que no se cuenta con información crítica de la seguridad, calidad o eficacia de los ingredientes contenidos", se lee en el boletín de prensa.Por ello, el regulador recomienda "no consumir ninguno de los productos citados" y reportar cualquier establecimiento en donde se vendan, ya que constituyen un riesgo a la salud.

