Los equipos de fútbol de Polonia, Suecia y la República Checa se niegan a jugar en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Las selecciones de Polonia, Suecia y la República Checa no tienen la intención de celebrar partidos de clasificación para la Copa Mundial... 24.02.2022, Sputnik Mundo

Anteriormente, el presidente de la Asociación de Fútbol de Suecia, Karl-Erik Nilsson, calificó de impensable la realización en Rusia de los partidos finales de la Copa del Mundo de 2022. La selección de Rusia tiene previsto jugar las semifinales con Polonia en Moscú el 24 de marzo. En caso de que la selección de Rusia llegue a la final, su rival será el ganador del partido Suecia - República Checa."Todos los participantes en ese acuerdo no valoran viajar a Rusia ni celebrar allí partidos de fútbol. La escalada militar que estamos presenciando tiene graves consecuencias y reduce considerablemente el nivel de seguridad para nuestros equipos y delegaciones nacionales. En este sentido, esperamos que la Federación Internacional de Fútbol [FIFA] y la Unión de Asociaciones Europeas de fútbol [UEFA] reaccionen de inmediato y brinden opciones alternativas para los partidos del playoffs", destaca el comunicado.Este 24 de febrero, Putin anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Horas después del inicio de la operación, el ente castrense comunicó que la infraestructura militar de las bases aéreas de las tropas ucranianas ya "está inutilizada".Kiev decretó la ley marcial en todo el territorio nacional e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso. También anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú.Numerosos países condenaron en términos contundentes la operación militar de Rusia en Ucrania.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".

