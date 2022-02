https://mundo.sputniknews.com/20220224/lideres-territoriales-del-partido-popular-espanol-acuerdan-un-congreso-extraordinario-1122162056.html

Líderes territoriales del Partido Popular español acuerdan un Congreso extraordinario

Líderes territoriales del Partido Popular español acuerdan un Congreso extraordinario

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Los líderes regionales del principal partido de la oposición en España, el conservador Partido Popular, acordaron que su presidente... 24.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-24T08:37+0000

2022-02-24T08:37+0000

2022-02-24T08:37+0000

españa

partido popular de españa

pablo casado

isabel díaz ayuso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1121867889_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_ca6d5f4a4c22d19333e3da941fd1c7b8.jpg

"Se ha solicitado al presidente nacional que continúe en su cargo hasta el Congreso extraordinario y urgente, que propondrán a la Junta Directiva Nacional celebrar los días 2 y 3 de abril", dice el comunicado acordado por el cónclave popular con su presidente y que se hizo público, avanzada la madrugada de este jueves en España.Pese a que en el comunicado no se menciona a la figura del presidente regional de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, muchos de los líderes regionales lo sugirieron como el sucesor del cuestionado Pablo Casado, a la entrada a la reunión, celebrada desde la noche del miércoles en la sede central del partido.El propio Feijóo no aclaró a la salida del encuentro si se presentará a ese Congreso, "el que tiene que decidir si se presenta o no soy yo", declaró; aunque desde los principales poderes territoriales del partido es algo que se da por hecho.La reunión de los líderes territoriales del partido trató de poner fin a unas jornadas de enconadas luchas internas en el Partido Popular, fundamentalmente entre el poder nacional, personificado por su presidente, Pablo Casado; y, por otro lado, la presidenta del Gobierno regional madrileño, Isabel Díaz Ayuso, líder de gran popularidad.Finalmente, y tras días de duras presiones sobre su líder nacional, Pablo Casado, este decidió convocar la reunión de la pasada noche para gestionar una entrega ordenada del poder.

https://mundo.sputniknews.com/20220222/un-sondeo-previo-a-la-crisis-del-pp-espanol-reafirma-la-ventaja-electoral-de-sanchez-1122058588.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

partido popular de españa, pablo casado, isabel díaz ayuso