Las milicias de Lugansk cruzan el río Donetsk donde pasa la línea de contacto

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de las milicias de la República Popular de Lugansk (RPL) cruzaron el río Severski Donetsk por el que pasa una parte de la línea... 24.02.2022, Sputnik Mundo

defensa

conflicto en el este de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

europa

rusia

donbás

donetsk

lugansk

"Nuestras fuerzas ya están del otro lado de Donets… Seguimos liberando nuestra tierra, que no pude pisar durante ocho años", dijo en una entrevista con la televisión rusa Rossiya 24.Los militares ucranianos se niegan a cumplir las órdenes y abandonan sus posiciones, informaron las milicias.Por su parte, las milicias de la República Popular de Donetsk (RPD) subrayaron que los uniformados ucranianos se preparan para retirarse de la localidad de Avdéevka, ubicada en el norte de la región.Además, advirtieron que durante la retirada, el Ejército ucraniano podría cometer "un crimen militar que pueda llevar a una gran catástrofe humanitaria y la muerte de la población civil".Algunas unidades del ejército ucraniano retroceden sin oponer resistencia, afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia en un primer comentario acerca de la evolución de la "operación militar especial" en Ucrania.El portavoz del ente, Ígor Konashénkov, reiteró que las Fuerzas Armadas de Rusia se limitan a inutilizar con armas de alta precisión las instalaciones de defensa aérea, aeródromos y aeronaves militares y demás objetivos de la infraestructura militar de Ucrania."Según datos de inteligencia, algunos efectivos y destacamentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonan en masa las posiciones que ocupaban, dejando sus armas. Los destacamentos que deponen las armas no son atacados", declaró Konashénkov a los periodistas.El representante de Defensa mencionó en particular que "los militares del Servicio de Fronteras de Ucrania no han opuesto resistencia a los destacamentos rusos".Por su parte, las autoridades de Donetsk informaron de un creciente número de prisioneros de guerra."El número de prisioneros va en aumento. Son trasladados a lugares habilitados por nuestros servicios penitenciarios", dijo el líder de la República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin.En una entrevista con el canal de televisión Rossiya 1, Pushilin afirmó que "se les proporciona toda la ayuda necesaria de conformidad con las normas y las convenciones internacionales".El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el 24 de febrero por la mañana, anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr "la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania". También amenazó con llevar a juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles". El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Horas después del inicio de la operación, el ente castrense comunicó que la infraestructura militar de las bases aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya "está inutilizada".

conflicto en el este de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, europa, rusia, donbás, donetsk, lugansk