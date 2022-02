https://mundo.sputniknews.com/20220224/las-acciones-de-rusia-no-tienen-que-ver-con-el-deseo-de-atentar-contra-ucrania-1122153334.html

"Las acciones de Rusia no tienen que ver con el deseo de atentar contra Ucrania"

"Las acciones de Rusia no tienen que ver con el deseo de atentar contra Ucrania"

El presidente ruso, Vladímir Putin, se ha dirigido a los ucranianos diciendo que las acciones de Rusia son de "autodefensa" contra las amenazas planteadas... 24.02.2022, Sputnik Mundo

"Me dirijo a los ciudadanos de Ucrania. En 2014, Rusia tenía la obligación de proteger a los residentes de Crimea y Sebastopol de los que ustedes mismos llaman 'nazis'. Los habitantes de Crimea y Sebastopol eligieron estar con su patria histórica, con Rusia. Y lo apoyamos", dijo en su discurso.El mandatario ruso también llamó al compromiso para construir una relación autosuficiente. Además, el mandatario ruso afirmó que uno de los principales objetivos de "la operación militar especial" lanzada en la madrugada del 24 de febrero es lograr "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania."El objetivo es proteger a las personas que han estado sufriendo a lo largo de los últimos ocho años vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev; a tales efectos procuraremos la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, además de llevar a juicio a quienes han perpetrado numerosos crímenes sangrientos contra civiles, entre ellos nacionales de Rusia", afirmó Putin al anunciar, en una alocución televisada, el lanzamiento de una "operación militar especial".El mandatario ruso alegó que "Rusia no puede sentirse a salvo, desarrollarse y existir ante la permanente amenaza que emana desde la Ucrania de hoy".No oponer resistenciaDirigiéndose a militares ucranianos, Putin dijo: "Vuestros padres, abuelos y bisabuelos no han combatido a los nazis defendiendo nuestra Patria común para que los neonazis de hoy se hagan con el poder en Ucrania"."Habéis jurado lealtad al pueblo ucraniano, no a una junta antipopular que está saqueando a Ucrania y se está vejando de ese mismo pueblo. No acatéis sus órdenes criminales. Os llamo a que depongáis las armas inmediatamente y os vayáis a casa", manifestó el mandatario ruso en una alocución televisada el jueves 24 de febrero por la mañana. También pidió "colaboración" a los civiles.

