La Justicia Europea considera que España discrimina a las trabajadoras del hogar

El país ibérico considera que las empleadas del hogar no tienen derecho al paro y la Justicia Europea ha determinado que se trata de una discriminación... 24.02.2022, Sputnik Mundo

españa

tjue

trabajadoras domésticas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la norma que excluye a las trabajadoras del hogar de las prestaciones de desempleo es contraria a la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social, ya que pone a las trabajadoras "en desventaja particular con respecto a los trabajadores".Prácticamente todas las afectadas por esta norma son mujeres, por lo que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, solicitó al TJUE que interpretara la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existía una discriminación indirecta por razón de sexo.En su fallo, el TJUE asegura que la directiva europea en materia de igualdad "se opone a una disposición nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad social concedidas a los empleados de hogar por un régimen legal de seguridad social, en la medida en que dicha disposición sitúe a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo".El colectivo de las empleadas del hogar cuenta con casi 400.000 trabajadoras afiliadas, y otras 150.000 todavía estarían sin dar de alta en la Seguridad Social. Por lo que "esta exclusión entraña una mayor desprotección social de los empleados de hogar, que se traduce en una situación de desamparo social", asegura el comunicado de prensa del Tribunal.

