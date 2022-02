https://mundo.sputniknews.com/20220224/esto-es-el-famoso-mezcal-que-mexico-retirara-del-mercado-por-incumplir-la-norma--1122235413.html

Esto es el famoso mezcal que México retirará del mercado por incumplir la norma

Esto es el famoso mezcal que México retirará del mercado por incumplir la norma

De acuerdo con Procuraduría Federal del Consumidor de México (PROFECO), un famoso mezcal no cumple con las normas oficiales para hacer la bebida.

Se trata de la marca Gusano Rojo, una de las más famosas de acuerdo con la dependencia, y la cual viola las especificaciones de la norma para producir la bebida, razón por la cual será retirada del mercado. De acuerdo con el titular de la PROFECO, Ricardo Sheffield, el proceso de queja será incluso contra el Consejo Regulador del Mezcal por haber autorizado un producto que no cumple con lo requerido para ser denominado como tal. "No es mezcal, casi es, pero no porque no cumple con la norma", dijo el funcionario en entrevista con Milenio. Asimismo, serán sancionadas cuatro marcas de mezcal que daban menos contenido que el prometido en la etiqueta: Mezcal Amarás, Mezcales de Leyenda, Mezcal 1903 y Mezcal Alacrán.En tanto, también serán multadas las siguientes marcas por tener menos alcohol del que deben tener: Mezcal 1903, Apaluz y Kilómetro 70.

