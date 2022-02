https://mundo.sputniknews.com/20220224/este-es-el-plan-de-mexico-para-enfrentar-el-alza-en-precios-de-combustibles-por-conflicto-en-donbas-1122206163.html

Este es el plan de México para enfrentar el alza en precios de combustibles por conflicto en Donbás

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país ya tiene preparado un plan para contrarrestar los incrementos en los precios del gas... 24.02.2022, Sputnik Mundo

Durante la conferencia matutina del 24 de febrero, el mandatario mexicano afirmó que desde hace algún tiempo están preparados para un eventual incremento en los precios de las importaciones de gas.López Obrador aseguró que entre las acciones que se tomarán está "echar a andar todas las plantas de generación eléctrica que no requieran gas", con lo cual se evitan incrementos en las tarifas de energía eléctrica.Respecto al incremento de los combustibles por la variación de los precios del petróleo, Andrés Manuel López Obrador indicó que se mantendrá el subsidio para que los costos no se trasladen al consumidor."Vamos a estar pendientes, afortunadamente, desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad de nerviosismo en los mercados por la situación en Ucrania, nos agarró con una apreciación del peso hasta ayer teníamos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda, un peso fuerte", resaltó el presidente mexicano.Incremento históricoMinutos después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció acciones militares en la región de Donbás, los mercados reaccionaron negativamente a la decisión.Los precios del crudo Brent, los cuales sirven de referencia para Europa, llegaron a los 105,40 dólares por barril, una cifra que no se reportaba desde 2014. En tanto, el crudo WTI llegó a 100,39 dólares por barril.

