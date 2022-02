https://mundo.sputniknews.com/20220224/el-kremlin-define-los-plazos-de-la-operacion-militar-de-rusia-en-ucrania-1122179999.html

El Kremlin define los plazos de la operación militar de Rusia en Ucrania

Además, Peskov apuntó que lo ideal para Rusia sería erradicar el nazismo en Ucrania.El portavoz del Kremlin hizo estas declaraciones al contestar a la pregunta de cómo se debe interpretar el término "desnazificación" empleado por el presidente Putin al anunciar la operación en el país vecino.Al mismo tiempo, el funcionario eludió aclarar si Moscú considera al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, como un simpatizante "pronazi".Pregutado sobre un posible cambio de Gobierno en Kiev, Peskov declaró que eso "una elección del pueblo ucraniano".Peskov también añadió que el Kremlin califica de "emocional" la reacción del mercado a la operación militar de Rusia y asegura que se estabilizará.Observamos "una reacción emocional de los mercados y una reacción emocional en el ámbito financiero que habían sido pronosticadas", señaló Peskov ante la prensa.Con el tiempo la situación tendrá un "carácter más tranquilo y consciente", aseguró.Según el vocero, para acortar el periodo de reacción emocional fue creado un margen de seguridad y se adoptaron todas las medidas necesarias.El mercado ruso se desplomó después de que el presidente Vladímir Putin declarara que había decidido realizar una operación militar especial en el este de Ucrania para garantizar la seguridad de la población civil de Lugansk y Donetsk.El Kremlin no descaró las negociaciones de Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.Rusia no puede estar cerrada con una "cortina de hierro", puede haber problemas con varios países, pero ya existían antes, destacó Peskov. "Un país como Rusia no puede encontrarse detrás de una cortina de hierro. Por supuesto, podemos tener problemas con varios Estados, pero de una forma u otra, tuvimos problemas con estos Estados antes y sin ello. Pero es simplemente imposible cerrar con una cortina de hierro a un país como Rusia", dijo Peskov a los periodistas, respondiendo a una pregunta sobre cómo evalúa el Kremlin los riesgos de que Rusia esté detrás de una "cortina de hierro".A mediados de este mes, las hostilidades volvieron a estallar dramáticamente en la línea de separación entre las tropas de Ucrania y las fuerzas de Donetsk y Lugansk, en la peor ola de violencia tras los Acuerdos de Minsk suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 para una solución política al conflicto.El 21 de febrero, Rusia reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk. Las dos territorios se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras desconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev y desde entonces no cesa el conflicto entre el Gobierno central y los dos territorios.El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el 24 de febrero por la mañana, anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr "la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania". También amenazó con llevar al juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles". El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la imposición de la ley marcial en todo el territorio nacional.Numerosos países ya condenaron la intervención militar de Rusia en Ucrania.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos del siglo".

