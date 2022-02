El INE y Sheinbaum vuelven a rozar por la revocación de mandato

https://mundo.sputniknews.com/20220224/el-ine-y-sheinbaum-vuelven-a-rozar-por-la-revocacion-de-mandato-1122235189.html

La propaganda gubernamental está prohibida entre el 4 de febrero y el 10 de abril en ánimo de evitar que las autoridades influyan en la decisión ciudadana de participar en la revocación de mandato, que se celebrará en esta última fecha en todo el país, recordó el INE a través de un comunicado.Además, señaló que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la denuncia contra Sheinbaum por un mensaje que destacaba logros del gobierno federal y por un tuit donde la mandataria local invitaba de manera velada a participar en la revocación de mandato.El INE conminó a Sheinbaum a abstenerse de emitir información que pueda considerarse promotora de los logros gubernamentales.Este 24 de febrero la mandataria local informó que acató la resolución del órgano electoral pero lo acusó de faltar a la imparcialidad."El día de hoy recibí una notificación del INE para bajar de mis redes sociales un mensaje sobre mi visita a Iztapalapa. Ya lo hice. Pero no deja de llamar la atención la última parte de la notificación", compartió Sheinbaum.La jefa de gobierno acompañó su acusación de una imagen con el documento oficial del INE donde se determina no emitir medidas cautelares contra legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) que llamaron a no participar en el ejercicio de revocación."Se trata de hechos consumados e irreparables, pues la conferencia mencionada tuvo verificativo el 14 de febrero pasado y en un segundo momento se trata de hechos futuros de realización incierta al no contar con elementos para determinar que las personas se volverán a reunir", argumentó el INE tras elegir no proceder contra el blanquiazul.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la ley de revocación de mandato, ha reiterado en varias ocasiones que el ejercicio busca fomentar la participación ciudadana y la atención de la voluntad popular ante gobiernos que demuestren incompetencia o separarse del interés social, pues se llevaría a cabo a mediados de los periodos de seis años en que gobiernan los mandatarios federales mexicanos.Esta es la segunda ocasión en que el INE ordena a gobernadores dimanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) eliminar información por considerar que afectaba la neutralidad del proceso de revocación de mandato, decisión que también fue confrontada por Sheinbaum el 16 de febrero."El INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero. Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones", criticó entonces la mandataria local.

