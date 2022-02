https://mundo.sputniknews.com/20220224/el-encarecimiento-de-la-energia-empuja-la-inflacion-en-italia-a-niveles-record-1122224763.html

El encarecimiento de la energía empuja la inflación en Italia a niveles récord

El encarecimiento de la energía empuja la inflación en Italia a niveles récord

ROMA (Sputnik) — La inflación en Italia alcanza niveles récord a causa de un rápido encarecimiento de los bienes energéticos y puede subir aún más por el... 24.02.2022

Factores que empujan la inflaciónHace un mes el Instituto Nacional de Estadística (Istat) anunció que en diciembre de 2021 la inflación en Italia se aceleró hasta el 3,9% en términos anuales, el nivel más alto de los últimos catorce años.Este 22 de febrero la entidad publicó una nueva nota, según la cual en el mes de enero el índice nacional de precios al consumo aumentó en el 4,8% en términos anuales, un nivel comparable con el de abril de 1996.Si en los últimos meses la inflación no para de renovar los récords, se debe en primer lugar al vertiginoso encarecimiento de los "bienes energéticos", a saber, el gas natural, los combustibles y la energía eléctrica.Sus precios aumentaron en 29,1% en diciembre y en 38,6% en enero. El crecimiento fue particularmente marcado para los bienes energéticos reglamentados (luz y gas de red para uso doméstico), cuyos precios en el primer mes de 2022 saltaron en un 94,6%.Por supuesto, el efecto más evidente de este encarecimiento es el aumento de las facturas: según algunas estimaciones, en el primer trimestre de 2022 los italianos deberán pagar un 48% más por la luz y un 61% más por el gas. De seguir así, para finales de este año un hogar medio habrá gastado en facturas 3.368 euros más que en 2021.También preocupan los combustibles. Si en febrero de 2021 los italianos gastaban en torno a 1,50 euros por un litro de gasolina y 1,38 por un litro de diésel, un año después los precios están a más de 1,80 y 1,70 euros respectivamente.Los bienes energéticos influyen en otros productosDesafortunadamente, las sorpresas desagradables no se limitan a las facturas y a las cifras que los italianos ven en las pantallas de los surtidores. Con la luz y la electricidad más caras también aumentan los costes de producción y de servicios.Las empresas italianas se quejan de que las facturas para los productores se estén haciendo prohibitivas: según las estimaciones de la Confederación General Italiana de Artesanía (CGIA), en el primer trimestre del año las empresas deberán pagar unos 24.900 millones de euros más por el gas y la luz.En cuanto al encarecimiento de los combustibles, tiene un impacto directo sobre el precio final de los productos en los supermercados en un país como Italia, donde el 85% de las mercancías se transporta con vehículos.El comunicado del Istat refleja las consecuencias: en enero la inflación para los bienes alimentarios alcanzó el 1,6% respecto al mes precedente y 3,4% en comparación con el primer mes de 2021. Resulta menos marcada en el caso de bienes duraderos (electrodomésticos) y no duraderos, cuyos precios cambiaron en el 0,6% en los últimos doce meses.El impacto de la geopolíticaTampoco parecen consoladoras las perspectivas a corto y medio plazo. La operación militar, iniciada por Rusia en Ucrania este 24 de febrero y condenada rotundamente por el Gobierno italiano, ya se repercutió en la Bolsa de Milán, la más importante del país, que se precipitó en un 4,25% en un día.Además, Italia compra una buena parte de materias primas en los mercados exteriores, particularmente sensibles al aumento de la tensión geopolítica. Por ejemplo, importa casi dos tercios del trigo blando y el 44% del trigo duro que consume. Aún más evidente es la dependencia en cuanto al gas natural: el país mediterráneo importa más del 90% del gas que necesita, y su primer proveedor es Rusia con una cuota superior al 40%.Según algunos expertos, con la recrudescencia del conflicto en Ucrania el petróleo podría llegar a los 120 dólares por barril subiendo y el gas a 1.200 dólares por mil metros cúbicos. Un mal augurio para los hogares y las empresas italianas, a los que la inflación ya les complica la vida desde hace meses.

