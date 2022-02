https://mundo.sputniknews.com/20220224/corte-mexicana-otorga-amparo-a-salinas-pliego-para-revisar-adeudo-fiscal-de-tv-azteca-1122201772.html

Corte mexicana otorga amparo a Salinas Pliego para revisar adeudo fiscal de TV Azteca

Corte mexicana otorga amparo a Salinas Pliego para revisar adeudo fiscal de TV Azteca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) otorgó un amparo a TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, para revisar un... 24.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

ricardo salinas pliego

tv azteca

La segunda sala de la SCJN resolvió un proyecto presentado por el ministro Jaime Laynez que planteaba proteger a la televisora de un adeudo que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según la resolución de la SCJN, TV Azteca no fue informado del adeudo que mantiene por concepto de pago de ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, cuando "la autoridad fiscal está obligada a informar al representante legal y a los órganos de administración de la empresa sobre los hechos y omisiones que se conozcan".De este modo, la televisora del Ajusco podrá solicitar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) una nueva revisión del adeudo fiscal que asciende a más de 2.447 millones de pesos (122,35 millones de dólares).Esta es la primera resolución favorable que obtienen las empresas de Salinas Pliego, luego de que el pasado 19 de enero la Segunda Sala determinó rechazar un amparo solicitado por Grupo Salinas en relación a un adeudo fiscal de las tiendas Elektra.La deuda fiscal correspondiente al pago por ISR el ejercicio fiscal de 2006 asciende a 2.663 millones de pesos (133,15 millones de dólares), pero no fue analizada de fondo por la Segunda Sala.Tras la negativa, Grupo Salinas anunció que acudiría a instancias internacionales ya que acusó la vulneración de su derecho a acceso a la justicia al no haber analizado de fondo el caso.

méxico

méxico, ricardo salinas pliego, tv azteca