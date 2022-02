https://mundo.sputniknews.com/20220224/amlo-sobre-su-futuro-politico-ya-no-puedo-mas-cierro-mi-ciclo-y-me-retiro--video-1122238623.html

AMLO sobre su futuro político: "Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro" | Video

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que, cuando termine su mandato en 2024, cerrará un ciclo y se retirará de la política nacional. 24.02.2022, Sputnik Mundo

"No vuelvo a ser candidato a nada, ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro", declaró el mandatario durante un recorrido con la prensa por los pasillos y salones del Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo federal y ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.Este noviembre el mandatario federal cumplirá 69 años y tendrá 71 cuando termine sus funciones como presidente de México.Durante el recorrido por Palacio Nacional, López Obrador destacó el salón donde el gabinete federal de seguridad se reúne para revisar la situación de violencia en el país.Además, señaló el espacio donde el gabinete de salud ha estado atendiendo la estrategia sanitaria ante la pandemia de coronavirus, con la participación tanto de las fuerzas armadas como del gabinete de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).López Obrador también ingresó con la prensa al despacho presidencial, donde Francisco Villa se sentó en la silla presidencial durante la toma de la Ciudad de México en el marco de la Revolución mexicana, que operaron el general de la División del Norte y Emiliano Zapata en 1914."Zapata dijo que no (se sentaría en la silla) porque estaba embrujada", recordó el mandatario.Además, destacó retratos de Simón Bolívar y José Martí, libertadores decimonónicos latinoamericanos, presentes en el Palacio Nacional, junto con piezas originales ingresadas al recinto durante el mandato de Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria que se declaró emperador de México en la década de 1860, por invitación del sector conservador nacional y bajo dirección política de Napoleón III, de Francia.Este episodio de ocupación del poder Ejecutivo mexicano por parte de un mandatario europeo fue narrado por el escritor Fernando Del Paso en la novela Noticias del imperio, famosa entre otras cosas por elaborar monólogos barrocos en voz de la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano.La obra ha sido en distintas ocasiones celebrada por López Obrador, quien incluso dijo que la usó como referencia durante la elaboración de su misiva enviada a Austria para solicitar la devolución a México del penacho de Moctezuma, emperador mexica.

