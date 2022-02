https://mundo.sputniknews.com/20220223/uruguay-elimina-el-pase-sanitario-para-eventos-al-aire-libre-1122127450.html

Uruguay elimina el pase sanitario para eventos al aire libre

MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro de Salud Pública uruguayo (MSP), Daniel Salinas, anunció en una conferencia de prensa la eliminación del pase sanitario para... 23.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

uruguay

pandemia de coronavirus

El MSP "recomienda permitir el desarrollo al aire libre de todo tipo de actividad, con aforo 100 por ciento y sin control de vacunas [anti-COVID-19]", anunció Salinas.El titular de la cartera sanitaria agregó que estos cambios entrarán en vigencia en 24 o 48 horas y serán publicados en una nueva ordenanza oficial.Asimismo, añadió que "no va a haber una duración o tiempo máximo" de los eventos.EscuelasA pocos días del inicio del ciclo lectivo, Salinas también anunció que "no se va a pedir cuarentena o aislamiento" a niños y adolescentes "si están con vacunación completa" y presentan cuadros de COVID-19 positivo.No obstante, aquellos alumnos que cuenten con una dosis, no estén vacunados o hayan pasado los 60 días de infección "podrán reintegrarse al día octavo de la última exposición, y no requiere de test".En el caso de los terciarios, no se pedirá cuarentena en ningún caso, aunque sí monitoreo de síntomas y consulta inmediata en caso de presentar síntomas.Docentes y auxiliares educativos sólo harán cuarentena si tienen una sola dosis o no están vacunados.

uruguay

Noticias

