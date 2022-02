https://mundo.sputniknews.com/20220223/sesion-de-control-al-gobierno-de-espana-en-plena-crisis-interna-del-partido-popular-1122084749.html

Pedro Sánchez asegura que no convocará elecciones anticipadas en la Sesión de Control al Gobierno

Pedro Sánchez asegura que no convocará elecciones anticipadas en la Sesión de Control al Gobierno

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , ha garantizado que no aprovechará la crisis interna de conservador Partido Popular para adelantar las... 23.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-23T08:01+0000

2022-02-23T08:01+0000

2022-02-23T09:05+0000

españa

congreso de los diputados de españa

pedro sánchez

pablo casado

crisis en el partido popular español

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1112099808_0:21:3073:1749_1920x0_80_0_0_750d6c286ce03d4cd885b065e4ac5dcb.jpg

Pese que a que varios miembros del Partido Popular le habían pedido a Pablo Casado que no acudiera al Congreso para preguntar al presidente del Gobierno, ha decidido acudir con la incógnita de si será la última vez que él y Sánchez se vean cara a cara en la Cámara Baja."Nuestra responsabilidad es ensanchar el espacio de la centralidad. En esta época tan difícil, nuestro deber es devolver la esperanza a nuestras familias. Entiendo la política en el respeto a los adversarios, todo para servir a España. Esto es el futuro que debemos a nuestros hijos", ha dicho Casado en su turno de palabra en un discurso con un tono inusualmente cordial que más que a pregunta ha sonado a despedida y que ha recibido una ovación de la bancada popular.En su intervención también ha manifestado su deseo de que el Gobierno centre sus esfuerzos futuros en trabajar "al servicio del interés general, con respeto a las instituciones y a la unidad nacional".Asimismo, hizo un llamamiento a "ensanchar el espacio de la centralidad" para que tanto el Partido Popular como el PSOE puedan habitar en él "sin necesidad de pactos con los que no creen en España", expresión que utiliza de forma habitual para referirse a las formaciones independentistas.Finalmente, se refirió a su paso por la política afirmando que su objetivo principal siempre fue "servir a España y la causa de la libertad".El presidente del Gobierno le ha respondido señalando que "desde la discrepancia política, le deseo en lo personal lo mejor" y ha asegurado que el Gobierno está centrado en consolidar la recuperación económica y aprovechar los fondos europeos. En la Sesión de Control celebrada este miércoles, Sánchez protagonizó lo que previsiblemente será su último cara a cara con el actual líder de la oposición, Pablo Casado, cuyo liderazgo al frente del Partido Popular se tambalea a causa de la crisis desatada por su enfrentamiento interno con la presidenta regional de Madrid.Tras este breve intercambio, el líder de los populares ha decidido no utilizar su turno de respuesta y ha abandonado el hemiciclo. El que no ha acudido la Sesión de Control y retiró su pregunta en la tarde anterior fue el secretario General del PP, Teodoro García Egea, que presentó su dimisión horas después de retirar su pregunta.

https://mundo.sputniknews.com/20220222/pablo-casado-cita-a-los-barones-del-partido-popular-en-madrid-1122035595.html

https://mundo.sputniknews.com/20220217/espana-ayuso-acusa-al-entorno-de-pablo-casado-del-supuesto-espionaje-a-su-familia-1121808705.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

congreso de los diputados de españa, pedro sánchez, pablo casado, crisis en el partido popular español