https://mundo.sputniknews.com/20220223/mercado-financiero-mexicano-expectante-por-tension-rusia-occidente-1122102220.html

Mercado financiero mexicano expectante por tensión Rusia-Occidente

Mercado financiero mexicano expectante por tensión Rusia-Occidente

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El peso mexicano cerró con pocos cambios, el mismo comportamiento de las últimas tres sesiones de expectación ante las tensiones... 23.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-23T03:20+0000

2022-02-23T03:20+0000

2022-02-23T03:20+0000

américa latina

méxico

📈 mercados y finanzas

conflicto en el este de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107729/37/1077293710_0:202:3908:2400_1920x0_80_0_0_68418a4cb4e9f9e64c9296c3c86acb6e.jpg

La moneda de la segunda economía latinoamericana, vecina de EEUU, su principal socio comercial, mostró una apreciación marginal de 0,03% y fue cotizando alrededor de 20,30 pesos por dólar, detalla el análisis firmado por la directora de Análisis Económico del banco privado, Gabriela Siller Pagaza.Durante la sesión del martes, la escalada en las tensiones inició con la autorización del poder legislativo en Rusia para usar fuerzas militares fuera de su país, "lo que habilita al ejército ruso a incursionar en territorio", reseña Banco Base.Efecto económico del conflictoSi se desencadena un conflicto bélico, "el efecto económico de la guerra no puede estimarse con certeza, ninguna guerra es igual a otra, ni las economías están en la misma posición", explica el texto del banco establecido en Monterrey, principal polo industrial del norte del país latinoamericano.Los efectos de la guerra sobre la economía global y de las economías latinoamericanas dependerán de la duración del conflicto y del nivel de escalamiento, anticipa el banco."A nivel global se espera alza en precios de materias primas, más disrupciones en cadenas de suministro, presiones inflacionarias, cambios en los patrones de consumo, salidas de capitales y fortalecimiento del dólar estadounidense", pronostica el documento.Otro punto es el nivel de endeudamiento del mundo: "con la pandemia se echaron a andar en la mayoría de los países, tanto las políticas fiscales como las monetarias".La normalización económica apenas empezaba y "los países involucrados tendrán que gastar más", estima el análisis de Siller Pagaza.Una guerra cambiará los pronósticos de crecimiento e inflación, entre otros indicadores."Comparado a la pandemia, es como si estuviéramos en febrero 2020: sabemos qué hay un problema pero no hasta dónde llegará", contrata la experimentada analista.Efecto sobre economía mexicanaSiller Pagaza advierte a sus clientes que "el efecto económico sobre México dependerá del nivel de involucramiento de EEUU y cuánto dure el conflicto".En guerras anteriores de EEUU, recuerda, "México se ha beneficiado en la manufactura y en políticas migratorias, pero se esperan mayores salidas de capitales y volatilidad del tipo de cambio".La cautela actual observada en el mercado cambiario no puede ser tomada como referencia de lo que sucederá, advierte.Basta recordar el comportamiento del tipo de cambio en enero-febrero 2020, indica antes de resumir que ese clima de incertidumbre "hoy puede leerse como una tensa calma", y la baja volatilidad del tipo de cambio frente al dólar muestra cautela.Los precios de los energéticos cerraron la sesión con ganancias, debido a los últimos acontecimientos en Ucrania."Hay que recordar que, durante la sesión anterior el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció oficialmente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, regiones de Ucrania en donde hay un conflicto interno liderado por separatistas respaldados por Rusia", reseña el informe.El oro tocó un "máximo intradía" de 1.914,25 dólares, no visto desde junio del 2021.A pesar de las pérdidas de 0,32% de ese metal, Banco Base espera "que el precio del oro aumente por su función como activo refugio, ante la escalada en tensiones entre Rusia y Occidente".Rusia produce el 10% de la producción mundial de oro con 331,1 toneladas métricas.Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y EEUU anunciaron sanciones contra Rusia después del reconocimiento de las repúblicas del este de Ucrania.EEUU considera el reconocimiento de estas repúblicas como el preludio de una "invasión" rusa a Ucrania.Moscú niega las acusaciones y marca sus propias preocupaciones sobre la actividad de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico norte) en Europa oriental.Putin dijo el martes que la mejor solución a la situación actual sería que Ucrania abandonara los planes de membresía de la OTAN y se adhiriera a la neutralidad.

https://mundo.sputniknews.com/20220214/mexico-reconoce-un-impacto-de-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania-en-el-precio-del-combustible-1121635801.html

https://mundo.sputniknews.com/20220208/este-es-beneficio-que-genera-la-crisis-entre-rusia-y-ucrania-para-mexico-1121368638.html

https://mundo.sputniknews.com/20220223/conflicto-en-donbas-ofrece-otra-chance-a-la-vulnerable-economia-argentina-1122099806.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, 📈 mercados y finanzas, conflicto en el este de ucrania