La vida de Carlos Bilardo, el doctor del fútbol, llega a las pantallas

Ambas las líneas parecen cruzarse en forma constante, dando sentido a la vieja frase futbolera que indica que "se juega tal como se vive".Ese camino lo cuenta el documental "Bilardo, el doctor del fútbol", realizado por la plataforma de streaming HBO Max y que se estrena este miércoles jueves 24 de febrero.Son cuatro capítulos de 45 minutos de duración que recorrerán la trayectoria profesional y personal del destacado "deté" y exfutbolista de Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Deportivo Español, plasmando en la pantalla la personalidad de un hombre tan singular como querido por unos, pero no tanto por otros."Lo describiría como un trabajador, un adelantado y un apasionado", resume a la Agencia Sputnik el productor ejecutivo del documental -y apasionado hincha de Estudiantes- Federico D'Elía, muy recordado en Argentina y otros países por encarnar a "Santos", el cerebro de la serie "Los simuladores".Lo que dice el actor es una de esas líneas que cruzan la vida pública y privada de este porteño de 83 años que hoy soporta el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que le fue detectada a fines de mayo de 2018.Desde que era niño, el esfuerzo y el perfil bajo fueron los mojones que marcaron el camino de Bilardo.Su marcada obsesión por la disciplina, que fuera objeto de varios chistes en la desfachatada sociedad argentina, le hacía trabajar de mañana repartiendo frutas en el barrio del Abasto -donde vivió Carlos Gardel-, entrenar por la tarde en San Lorenzo de Almagro -el equipo del papa Francisco-, y estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde tuvo como profesor a Bernardo Houssay, Nobel de Medicina en 1947."Cuando no tenía pacientes me iba con los doctores a patear en la cancha de tierra que tenía el hospital y, a la noche, si tenía guardia, las enfermeras me avisaban si había camas libres para que pudiera dormir un rato. Con mucho sacrificio, logré recibirme en 1964", dijo en alguna entrevista.Fruto de esa perseverancia es su título de médico ginecólogo con el que apenas ejerció poco tiempo y un lugar destacado como futbolista, aunque sus logros más importantes los tendría sentado en el banco de relevos, con su camisa anudada al cuello y sus clásicas corbatas a las que no dejaba quietas ni un minuto de los 90.Así fue como Argentina, con Bilardo en la banca y Diego Armando Maradona en el campo, consiguió su segunda Copa del Mundo en México 86, el título más celebrado en este país sudamericano."Al rival, pisalo"La exigencia con la que Bilardo vivió fue la misma que le trasladó a sus dirigidos y rivales en el fútbol, y muchos no supieron o no quisieron entenderlo. El Narigón es reconocido en el ámbito deportivo por implementar antes que muchos el esquema de tres defensores, cinco mediocampistas y dos delanteros que hoy utilizan técnicos de la talla de Marcelo Bielsa, Zinedine Zidane, Antonio Conte o Marcelo Gallardo.Pero, además, Bilardo estudió a conciencia el reglamento del fútbol y logró sacar tajada de situaciones que, a la postre, le concedían victorias. Eso, y algunos excesos por fuera de esas reglas, le valieron el injusto mote de "antifútbol", que para muchos persiste hasta hoy."Él eso lo hereda de Osvaldo Zubeldia", corrige D'Elía. "Con él, Estudiantes de La Plata logró títulos importantes que solo ganaban los equipos grandes de Argentina. Al principio resultó simpático y luego se transformó en un grano molesto. El futbol era diferente del de ahora, no había tantas cámaras y no existían las tarjetas rojas. Zubeldia si algo hizo -y esto lo heredó Bilardo- fue conocer bien el reglamento e ir al límite si era necesario".Bilardo no se conformaba con la tarea típica de un entrenador. También fue uno de los pioneros en filmar partidos y entrenamientos cuando nadie lo hacía. "Un detallista que empezó a entender el fútbol desde otro lugar".Ese lugar ocupado por el Narigón motivó a la prensa deportiva argentina a enfrentarlo con el otro gran entrenador argentino: César Luis Menotti, campeón del Mundial de 1978, quien a pesar de su rivalidad también dice presente en el documental."Una charla que tuvimos con la gente de contenidos, cuando empezamos a trabajar sobre el proyecto, tuvo una aceptación unánime: queríamos estuchar todas las voces, creíamos que para conocer la figura de Bilardo no lo íbamos a hacer sólo con la charla de los que lo quieren. No buscamos una cosa amarilla ni una guerra, no pasa por ahí el documental. Sino que para conocer la cabeza de Bilardo y como pensaba", explica el productor.Y revela: "Fue difícil conseguir a Menotti hasta que aceptó estar, y cuando vean el documental se van a dar cuenta de que todo se agrandó mucho. Las diferencias le sirvieron a mucha gente menos a ellos dos. Lo que queríamos con eso es poner en su lugar y darnos cuenta de que esa guerra está fuera de tiempo y ya pasó. No sirvió para nada y tienen más puntos en común que diferencias", finaliza.

