https://mundo.sputniknews.com/20220223/la-sarna-se-extiende-en-espana-hay-que-tener-cuidado-en-los-probadores-de-ropa-1122107865.html

La sarna se extiende en España: ¿hay que tener cuidado en los probadores de ropa?

La sarna se extiende en España: ¿hay que tener cuidado en los probadores de ropa?

Estos diminutos bichitos pueden perforar la superficie de la piel en tan solo dos minutos. El aumento actual de resistencias al tratamiento para curar la sarna... 23.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-23T11:55+0000

2022-02-23T11:55+0000

2022-02-23T11:55+0000

españa

sociedad

💗 salud

tiktok

enfermedad

sarna

ropa

tienda

infección

tratamiento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108913/12/1089131253_0:135:1920:1215_1920x0_80_0_0_cb98fb8518a4d3d6f15b858eb35c4cd7.jpg

Picor, erupción de la piel, granitos de color rojos similares a las espinillas y escozor. Así actúa la sarna cuando somos infectados. Las protuberancias no aparecen en el rostro, más bien se manifiestan en las membranas entre los dedos, las muñecas, la parte interna de los codos, las axilas, en la cintura o incluso en las nalgas.Aunque generalmente esta enfermedad se asocia con el pasado y la pobreza, lo cierto es que hoy en día permanece en la sociedad y no siempre se debe a no tener una adecuada higiene. Al igual que ocurre con los piojos, por muy limpio que seas, no estás exento de contraer esta enfermedad.Una investigación del Instituto de Salud Carlos III desvela que en España se observa una posible tendencia creciente de ingresos hospitalarios por sarna desde 2014, tras un descenso continuado entre 1997 y 2014, y que los principales focos de transmisión fueron los entornos sanitarios y sociales. Señalan, además, que el aumento actual de resistencias al tratamiento supone un reto añadido en el manejo y control de esta enfermedad, por lo que se deben considerar medidas que incluyan la mejora de estudios epidémicos.¿Qué es la sarna?La sarna, también conocida como escabiosis, es una infección de la piel provocada por un ácaro que se introduce en la piel en poco más de dos minutos a través de un contacto continuo con un tejido. La hembra pone dos o tres huevos diarios y así comienza la colonización de la epidermis. Los síntomas son muy molestos. No dejas de rascarte y el picor no cesa, lo que provoca la aparición de llagas en la zona.Se puede contagiar a través de contacto directo entre pieles, por compartir espacios con una persona contagiada, también de un animal a un humano, o por permanecer mucho tiempo en un lugar con ácaros, por ejemplo, en la cama.ssto quiere decir que han percibido un mayor número de diagnósticos a raíz del confinamiento, porque hubo más contacto. En Mallorca, por ejemplo, hubo en 2021 más de 9.000 casos. Es el doble que el año anterior.¿Te puedes infectar de sarna en un probador?Recientemente se ha hecho viral un vídeo en TikTok en el que se asegura que existía una plaga de sarna en las tiendas de ropa y que las personas podían enfermarse con más probabilidades probándose los complementos en los probadores.Por el momento, ningún experto ni organismo oficial ha avalado esa tesis. Además, el ácaro suele infectarnos de manera prolongada. Eso no quiere decir que los casos de propagación en la tienda de ropa no sean ciertos, pero no parece la hipótesis más extendida. El contagio es más frecuente en lugares de continua convivencia y presencia de camas reutilizadas.No obstante, la sarna está considerada como una dermatosis frecuente y de fácil tratamiento, por lo que no se asocia a complicaciones graves.

https://mundo.sputniknews.com/20220222/ojo-con-las-garrapatas-el-virus-de-crimea-congo-ya-esta-presente-en-5-comunidades-espanolas-1122034372.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, tiktok, enfermedad, sarna, ropa, tienda, infección, tratamiento, contagio