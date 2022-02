https://mundo.sputniknews.com/20220223/la-exsenadora-merlano-y-el-extrano-pedido-de-extradicion-del-presidente-de-colombia-1122134140.html

La exsenadora Merlano y el extraño pedido de extradición del presidente de Colombia

Merlano resultó elegida en las elecciones legislativas de 2018 por el Partido Conservador, y fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por compra de votos.Se encontraba recluida para 2020 y escapó cuando asistía a una cita odontológica, una huida cinematográfica cuyas imágenes quedaron registradas por cámaras de seguridad, cuando la mujer se lanzó por la ventana del consultorio donde era atendida.Álex Char -con quien sostuvo una relación de pareja extramarital- y su familia, uno de los clanes políticos más poderosos del Caribe colombiano, la ayudaron a escapar, según su versión, aunque luego intentaron matarla para acallarla.Por ello, decidió huir a Venezuela, de acuerdo con su testimonio. Allí fue capturada en Maracaibo y trasladada a Caracas donde permanece recluida.Tras el escándalo, Duque pidió su extradición, aunque no precisamente al Gobierno de Maduro, sino a Juan Guaidó, político opositor y a quien Colombia reconoció como "presidente interino" de Venezuela, luego de que se autoproclamara en 2019.Pese a las críticas que le ha valido esta decisión, por la escasa probabilidad de que esa extradición se concrete, el presidente colombiano no dio su brazo a torcer.La petición "se ha hecho al órgano legítimo reconocido por Colombia, que es la Asamblea Nacional de Venezuela", insistió el mandatario colombiano."¿Qué le corresponde a ella? Presentarse ante la Corte. (...) Que siga colaborando como ella quiera, pero es su responsabilidad presentarse a la Corte que ella eludió", añadió Duque.Efectividad nulaPara Ronal Rodríguez, politólogo e investigador del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario (privada, con sede en Bogotá), "el Gobierno de Guaidó es un símbolo que tiene cada vez menos significancia (...): su impopularidad es solo comparable a la impopularidad de Maduro".Por tanto, un pedido de extradición al mismo, cuando Guaidó "no tiene ningún tipo de control en el Estado venezolano" significa que tendrá una "capacidad de ejecución nula".Duque ha reiterado su rechazo en varias ocasiones a lo que denomina la "dictadura de Venezuela". De hecho, las relaciones bilaterales se rompieron luego de que el presidente decidiera apoyar al político opositor venezolano tras su autoproclamación, e impulsara lo que bautizó como un "cerco diplomático" contra el Gobierno de Maduro.Este cerco consistía en lograr que la comunidad internacional reconociera a Guaidó, aunque en el terreno no se tradujera en el apoyo de las fuerzas militares y por tanto, sin poder real."El poder efectivo del estado venezolano está en manos de Nicolás Maduro. Y ese no reconocimiento (de Duque), sustentado en que es un régimen dictatorial, no tiene demasiado lugar, en un mundo donde sabemos que muchos de los regímenes que gobiernan no son democráticos", agregó Rodríguez.Y puso el ejemplo de Nicaragua: con este país, "que ha sido mucho más hostil con los intereses colombianos, y a cuyo presidente se le niega el reconocimiento, se mantienen relaciones diplomáticas".Entre tanto, Merlano ha acusado no sólo a Álex Char de compra de votos. También se refirió a expresidentes como Juan Manuel Santos (2010-2018) y Álvaro Uribe (2002-2010) de haber recibido financiación de la familia Char y Gerlein, otro de los clanes políticos de la costa.Y al propio Duque, quien ha insistido en que Merlano debe presentar pruebas de lo que dice.En todo caso, y más allá de las declaraciones vía virtual que ha dado Merlano ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no parece que su llegada a Bogotá esté cerca.Por lo menos, no mientras ambos países permanezcan en ese limbo diplomático, pese a compartir más de 2.200 kilómetros de frontera.

