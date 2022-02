https://mundo.sputniknews.com/20220223/juicio-en-peru-ollanta-humala-otro-expresidente-salpicado-por-la-corrupcion-1122136972.html

Juicio en Perú: Ollanta Humala, otro expresidente salpicado por la corrupción

Juicio en Perú: Ollanta Humala, otro expresidente salpicado por la corrupción

La Fiscalía pidió 10 años de prisión para el exmandatario (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia, por financiamiento ilícito en campañas presidenciales. En otro orden, Nicaragua apoyó la decisión de Rusia de reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-02-23T22:00+0000

2022-02-23T22:00+0000

2022-02-23T22:00+0000

en órbita

martín vizcarra

perú, tras la destitución de martín vizcarra

alberto fujimori

ollanta humala

caso lava jato

pedro castillo

pedro pablo kuczynski

perú

el caso odebrecht

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1122140939_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_830f704ad618340ad02ec72963d031df.jpg

Juicio en Perú: Ollanta Humala, otro expresidente salpicado por la corrupción Juicio en Perú: Ollanta Humala, otro expresidente salpicado por la corrupción

Comenzó el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia. La acusación responde al lavado de activos en las campañas electorales de 2006 y 2011 y al ocultamiento de dinero de fuentes ilícitas.Sobre la campaña de 2006, el fiscal precisó que Humala se contactó a través de William Chávez Alcántara con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, para lograr financiamiento. En la segunda campaña, el fiscal señaló que Heredia se contactó con Valfredo De Assis Ribeiro, de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para lograr apoyo económico.A criterio del entrevistado, las pruebas presentadas hasta el momento "no son novedosas", y se espera el aporte de nuevos documentos a la causa. El juicio oral se retoma a comienzos de marzo.A pesar de que este proceso cuenta con interés de la opinión pública, el entrevistado se refirió a los posibles efectos del juicio dentro del actual contexto político nacional."[Por el momento] este caso no remueve mucho porque Humala hoy no tiene muchos partidarios. En algunos sectores académicos y sociales sí puede haber algún recuerdo de las políticas públicas, como reforma universitaria o mejoras a programas sociales [durante la gestión]. Pero en general Humala no despierta ni grandes apoyos ni rechazos", indicó Godoy.El politólogo definió al líder del Partido Nacionalista Peruano como "un político que como casi todos los expresidentes vive tranquilo, más allá de las resoluciones judiciales, pero no representa un peligro político para nadie".Hoy Ollanta Humala se enfrenta a la Justicia, pero el problema de la corrupción ha golpeado a los exmandatarios peruanos en las últimas décadas. Desde Alberto Fujimori (1990-2000) hasta Martin Vizcarra (2016-2018).En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la asunción en Paraguay del nuevo Ministro del Interior, tras la destitución del extitular (Arnaldo Giuzzio) por supuestos vínculos con el narcotráfico. Y además el apoyo del Gobierno de Nicaragua a la decisión de Moscú de reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

perú

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

martín vizcarra, perú, tras la destitución de martín vizcarra, alberto fujimori, ollanta humala, caso lava jato, pedro castillo, pedro pablo kuczynski, perú, el caso odebrecht, paraguay, narcotráfico, partido colorado (paraguay), conflicto en el este de ucrania, rusia, daniel ortega, аудио