Hallan una forma de limpiar el planeta utilizando una sola especie de árbol

Un equipo de científicos alemanes ha encontrado una forma de limpiar la tierra de microplásticos con la ayuda de betula, una especie de árboles de la familia... 23.02.2022, Sputnik Mundo

La investigación llevada a cabo por científicos del Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries ha concluido que los abedules pueden ayudar a combatir los microplásticos que contaminan la tierra.Para comprobarlo, los investigadores realizaron un experimento que consistía en humedecer con colorante fluorescente partículas de microplástico de un tamaño de entre 5 y 50 micrómetros que luego fueron añadidos a recipientes con tierra. En el mismo lugar, se colocaron brotes de abedules.Después de cinco meses, se examinaron las plantas al microscopio y descubrieron que su sistema radicular había absorbido entre el 5 y el 17% de las micropartículas.La autora del estudio, Kat Austen, considera que esta investigación puede profundizarse para determinar con precisión la efectividad de esta especie de árboles en la absorción de microplásticos y el efecto de este en la salud de las plantas.Según los datos del Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en todo el mundo y se estima que un tercio de todos estos terminan en la tierra o en aguas dulces.

