El canciller español afirma que se agota el tiempo del diálogo con Rusia

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se mostró pesimista respecto a las posibilidades de una solución dialogada... 23.02.2022, Sputnik Mundo

Albares hizo estas manifestaciones en su exposición inicial en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, la Cámara Baja del Parlamento español.Albares manifestó asimismo el apoyo español "sin ambages a un paquete de sanciones sin precedentes que infrinja un coste masivo por esta agresión y disuada de ataques similares en el futuro", manifestó sobre las sanciones aprobadas por Bruselas contra Moscú.Calificó asimismo el canciller español la actual situación en la frontera ruso-ucraniana como "la mayor amenaza para la seguridad de Europa de las últimas décadas".José Manuel Albares informó asimismo que al comienzo de la crisis había 435 españoles registrados en Ucrania, según los datos consulares españoles, y que actualmente quedan 334, ya que 101 nacionales españoles manifestaron durante estas semanas su deseo de abandonar el país o lo hicieron ya, según explicó.Asimismo añadió que este miércoles se actualizó la página de recomendaciones del Ministerio de Exteriores español respecto a Ucrania: "desaconsejamos viajar a Ucrania, bajo ningún concepto", manifestó tajantemente. En su respuesta a las intervenciones de los diputados, el jefe de la diplomacia española se extendió algo más sobre las sanciones europeas que podrían aplicarse en un futuro."Si se produce la entrada rusa, automáticamente entrarán en vigor sanciones masivas", de las que dijo no poder dar detalles, de acuerdo con el pacto establecido entre los socios europeos "para que nadie pueda hacer cálculos de cuál sería el coste", añadió.En este sentido, también afirmó que la Unión Europea estudia "medidas compensatorias" a los estados miembros y a los sectores más afectados por las repercusiones económicas de estas sanciones.Además, volvió a hacer una defensa de los foros de diálogo, de los que dijo que son numerosos y añadió tras enumerarlos que "¿ninguno le vale a Rusia? ¿Tan graves son las diferencias que tiene Rusia o las dudas, que no es posible dialogar sobre ellas allí? ¿O es que el diálogo es una especie de velo que se quiere poner para, por debajo, ir avanzando una decisión que ya está tomada?", se preguntó de manera retórica José Manuel Albares.El canciller exigió además el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk y reconoció que "después de la decisión de Rusia de reconocer los territorios separatistas ya son imposibles", según expresó.Informó asimismo el titular de Exteriores que convocó este miércoles al embajador ruso en España, Yuri Korchagin, para trasladarle el rechazo del Gobierno a las "acciones unilaterales" de Rusia.En este sentido, la Embajada rusa en Madrid emitió un comunicado en el que afirmó que Korchagin pidió explicar, en su reunión con Albares, "qué gana España en no reconocer las legítimas preocupaciones de Rusia", en materia de seguridad, según la nota emitida por la legación diplomática rusa en Madrid.

