Disuasión de doble filo: ¿cómo pueden afectar a España las sanciones internacionales contra Rusia?

Disuasión de doble filo: ¿cómo pueden afectar a España las sanciones internacionales contra Rusia?

El efecto negativo del castigo que parte de la comunidad internacional prepara contra Rusia también afectará a España. El mercado ruso está perdido para el... 23.02.2022, Sputnik Mundo

El paquete de sanciones que la UE, EEUU, Canadá y otros países están preparando contra Moscú, contempla medidas dirigidas contra diversas instituciones financieras rusas y un veto a su acceso a los mercados occidentales de capital.En principio los objetivos de las sanciones no parecen incluir la industria agroalimentaria, si bien la limitación al acceso de Moscú a los mercados y servicios financieros de la UE podría tener un impacto en las exportaciones agrícolas aun cuando no se sancionen específicamente. En este contexto de incertidumbre, el impacto en la economía del reconocimiento ruso de la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk ha tenido un primer reflejo negativo en los mercados bursátiles mundiales.Las caídas fueron generalizadas en las bolsas asiáticas y los parqués europeos el 22 de febrero. En España, el Ibex-35 arrancó la jornada con una caída del 2,45% y un volumen de negocio de 8.28,72 puntos, su nivel más bajo en lo que va de año. Pero horas después revertía la tendencia y hacia mediodía mostraba un valor positivo del 0,24%, dato casi calcado al inicio de la sesión el día 23.Efecto boomerangEl horizonte de nuevas sanciones lleva a preguntarse por su idoneidad para los intereses económicos de los países que las promueven. La situación en cierto modo no es nueva, pues en 2014 ya se estableció un castigo similar contra Rusia a raíz de la crisis en Crimea. La respuesta de Moscú fue instaurar un veto a las importaciones agropecuarias de la UE, EEUU, Noruega, Australia y Canadá.La consecuencia para el campo español fue desastrosa. Según cálculos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el impacto total sobre las importaciones procedentes de España se estimó en una caída de 785,384 millones de euros en 2015 con respecto al año 2012. "Con el escenario actual creo que no va a cambiar nada para nosotros, porque ya estamos fuera del mercado ruso", se lamenta Andrés Góngora, responsable de la sectorial de Frutas y Hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).En declaraciones a Sputnik, Góngora recuerda que su sector llegó a experimentar "crecimientos de un 200% anual" en los años previos al veto de 2014 y explica que la UE no aplicó "ninguna medida real" para superar la situación. El país euroasiático llegó a ser el principal destino de las exportaciones extracomunitarias del sector hortofrutícola español. "En los meses de enero y febrero, llegaba a representar el 20% de las exportaciones españolas de tomate y pepino", subraya este empresario almeriense.El impacto actualEn septiembre Rusia decidió prorrogar este veto alimentario hasta el 31 de diciembre de 2022, luego de que la UE, EEUU, Noruega, Australia y Canadá extendieran seis meses más las sanciones motivadas por la reunificación de Crimea.El comercio exterior hortofrutícola español, que tenía hasta 2014 su mayor mercado extracomunitario en Rusia (230.729 toneladas de frutas y hortalizas exportadas allá en 2013), sigue sufriendo las consecuencias del veto, pese a las ayudas habilitadas en los primeros años por la Comisión Europea. Pero en opinión de Andrés Góngora, fueron insuficientes.El mercado extracomunitario europeo no es ningún filón. "Ucrania consume muy poco, Suiza e Islandia mantienen los niveles, pero no han crecido", explica Góngora. Y las ventas a Bielorrusia, disparadas después de 2014, volvieron a bajar después de que Mosću "detectara la triangulación de los productos, que cortó, pues acababan en Rusia", recuerda, señalando también otro problema incluso para la producción hortofrutícola procesada, que sí puede llegar al país: "No hay compañías aseguradoras que te aseguren la relación comercial con Rusia, con lo que nadie se atreve a vender. Así que, si hay algo, es residual".El golpe compartido por venir"El impacto de las sanciones en la economía española serádoble", explica a Sputnik el economista Daniel Lacalle, que señala la importancia de un contexto con los precios de la energía en alza. "En una economía como la española, que importa muchos productos energéticos, eso restará al producto interior bruto. Por otro lado, la relación comercial con Rusia se resentirá, menos exportaciones por parte de España".Los altos precios energéticos y la decisión de no aprobar la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2 incidirá negativamente en el motor de la economía europea y en otros países, piensa el economista Santiago Niño Becerra, para quien las sanciones habrán de impactar "en el PIB" de los países exportadores. "Alemania está al borde de una recesión técnica con los precios industriales disparados. Austria, la República Checa y otros países van a sufrir el impacto de su mala evolución y, de rebote, países que tienen mucha relación con Alemania", declara a Sputnik.Las cifras actualesLas exportaciones españolas abarcan productos agroalimentarios, bebidas, bienes de consumo, producción industrial y tecnología. De enero a diciembre de 2021, el valor de todo lo que se exportó a Rusia ascendió a 2.213.263,24 euros, un 18,19% más respecto al mismo periodo del año anterior (1.872.607,23).En 2019, último ejercicio antes de la pandemia, el negocio alcanzó los 2.050.043,58 euros. En cuanto a las exportaciones agroalimentarias del campo español en 2021 a ese país, estas equivalieron a 208.143,30 euros, un incremento del 7,93% respecto al mismo periodo de 2020. Antes de la pandemia, en 2018 y 2019, la exportación de productos del campo español con destino a Rusia se cifró en 202.946,25 y 200.941,72 euros, respectivamente.Pero son datos que contrastan con relación a las cifras registradas antes de 2014, cuando en 2012 las exportaciones agropecuarias españolas a Rusia marcaron su punto álgido con un valor de 732,25 millones. Para 2014 (377,16) ya se habían reducido un 30,58% respecto al año anterior (543,28).La incidencia en la inflaciónLa inflación en España registró en diciembre su tasa interanual más alta en 29 años, un 6,5%, si bien se moderó en cuatro décimas en enerogracias a una bajada del precio de la electricidad y de los alimentos.Las previsiones del Banco Central Europeo para confiar en un descenso de la inflación pasan por un abaratamiento de los precios de la energía en 2022. Pero el gas sigue en máximos históricos y el barril de petróleo ya ronda los 100 dólares (150 en el mercado a futuros). Y el impacto de los costes de producción se acaba trasladando a los consumidores.En esta situación de inflación y altos precios energéticos que el paquete de sanciones a Rusia puede agravar, los ingresos generados por el turismo pueden verse comprometidos, destaca Santiago Niño. "Si las familias alemanas, por ejemplo, ven reducidos sus ingresos reales por la inflación o por dificultades en las compañías donde trabajan, vendrán menos días a España y gastarán menos en España, o directamente no vendrán, lo que afectará de lleno a un sector que genera el 12% del PIB", concluye.Y en este contexto los precios de los combustibles dificultan las exportaciones. "Si para nosotros se nos está encaraciendo llegar a los mercados centroeuropeos, imagínate la dependencia de países como Brasil, Sudáfrica o Argentina", señala Andrés Góngora, quien espera que la UE extraiga conclusiones de esta crisis "porque España es un poco la despensa de Europa y si fuera de la UE no vendemos, habrá que proteger a los productores de dentro".

