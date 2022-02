https://mundo.sputniknews.com/20220223/cuantas-personas-pueden-comer-con-un-kilo-de-alimento-recuperado--1122139148.html

¿Cuántas personas pueden comer con un kilo de alimento recuperado?

¿Cuántas personas pueden comer con un kilo de alimento recuperado?

Cada año se pierden 223 kilos de alimentos por persona en América Latina y el Caribe, región en la que 60 millones de habitantes no tienen qué ingerir. Te damos consejos sobre cómo reducir estos desperdicios en casa.

2022-02-23T22:10+0000

2022-02-23T22:10+0000

2022-02-23T22:10+0000

zona violeta

sociedad

medioambiente

fao

onu

américa

programa mundial de alimentos de la onu (pma)

alimentos saludables

🥚 alimentación

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1122139915_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_1f86b8146573b39508a5f99d77da79b6.jpg

¿Cuántas personas pueden comer con un kilo de alimento recuperado? Cada año se pierden 223 kilos de alimentos por persona en América Latina y el Caribe, región en la que 60 millones de habitantes no tienen qué ingerir. Te damos consejos sobre cómo reducir estos desperdicios en casa.

Un camión carga el cajón de frutas o verduras en el campo y lo lleva a un comercio en la ciudad para su venta al público. En ese proceso se pierde el 11% de los alimentos transportados, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). En términos generales, se desperdicia el 34% de la comida producida en diferentes ámbitos, equivalente a 348. 000 toneladas por día.Esto no solo repercute en las dificultades de acceso a la alimentación, sino que también afecta al medio ambiente. La pérdida y desperdicio de alimentos son responsables del 8% de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Esto genera mayor uso de agua dulce y demanda tierras que son utilizadas para plantar muchos de los productos luego desperdiciados.La organización nació en 2013 cuando un grupo de jóvenes argentinos trabajadores en salones de fiestas, al ver la comida que sobraba y se tiraba en cada evento, decidieron empezar a recolectarla para brindarla a quienes no tenían qué comer. Hoy tienen filiales también en Uruguay, Brasil, Bolivia y Costa Rica."En el año 2021 en la ciudad de Buenos Aires rescatamos unos 98.320 kilos de comida, que son 281.000 platos llenos. Y más o menos lo repartimos entre 120 comedores de nuestra red", agregó Nunes.La uruguaya Adriana Cristante, quien trabaja en su país desde 2017 en este proyecto, brindó también otro consejo."A la noche en una familia cocinaron arroz hervido con manteca y queso, pero hicieron mucho y sobró una porción. Al día siguiente, la familia pide un delivery de pizza. ¿Y qué pasa con esa porción de arroz que quedó atrás en la heladera hace dos o tres días y está incomible? En vez de pedir ese delivery, se reelabora ese arroz agregando cebolla, huevo duro, mayonesa y tomate por ejemplo. Con una porción de arroz pueden lograrse tres o cuatro de ellas con otros agregados", indicó la entrevistada.Racionalizar y planificar las compras de comida que hacemos, así como la cantidad de alimento que elaboramos, son consejos que según Nunes pueden evitarnos terminar tirando un plato de fideos o una cebolla que quedó en mal estado y sin usar dentro de la heladera."El freezer es nuestro principal aliado", agregó, pues permite conservar alimentos que no podamos consumir en el momento.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

américa

brasil

uruguay

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, medioambiente, fao, onu, américa, programa mundial de alimentos de la onu (pma), alimentos saludables, 🥚 alimentación, brasil, uruguay, argentina, аудио