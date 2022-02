https://mundo.sputniknews.com/20220223/crisis-hidrica-en-chile-el-pais-donde-el-agua-no-es-publica-sino-un-derecho-privado-1122138706.html

Crisis hídrica en Chile, el país donde el agua no es pública sino un derecho privado

Crisis hídrica en Chile, el país donde el agua no es pública sino un derecho privado

La Constitución vigente convierte al país en uno de los ejemplos de mayor alcance en el mundo sobre la privatización del agua. Ante la baja de lluvias y contaminación, los individuos están privados del líquido vital del que son dueñas múltiples empresas.

2022-02-23T22:15+0000

2022-02-23T22:15+0000

2022-02-23T22:15+0000

contante y sonante

greenpeace

medioambiente

augusto pinochet

sequía

contaminación

derecho a la vivienda

constitución

constitución de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1122138574_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1b8c727f2f7231d4cc1dec14fb679330.jpg

Crisis hídrica en Chile, el país donde el agua no es pública sino un derecho privado La Constitución vigente convierte al país sudamericano en uno de los ejemplos de privatización del agua de mayor alcance en el mundo. Con un escenario de baja lluvias y contaminación, los individuos están privados del líquido vital del que son dueñas múltiples empresas.

En Chile, al menos 1,4 millones de personas carecen de agua corriente según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), realizada por el Ministerio de Desarrollo Social en 2017. Otras miles cuentan con la instalación para recibirla pero al abrir los grifos el líquido no mana de ellos.En tanto, el Estado se encuentra obligado por la actual Constitución —aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet— a proveer agua gratuita a decenas de empresas. La mayoría de ellas se dedican a rubros de producción para la exportación como la minería o la agricultura extensiva.Con su campaña “Suelta el agua”, la organización ambientalista brega por cambios en el derecho sobre este bien en la carta magna que discute la Convención Constituyente en esa nación.En ella piden que prime el derecho público al uso del agua frente al privado, y que las concesiones a compañías sean por plazos y no de forma perpetua como indica el documento actual.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

greenpeace, medioambiente, augusto pinochet, sequía, contaminación, derecho a la vivienda, constitución, constitución de chile, аудио